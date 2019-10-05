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      Рано кричать, что все пропало, – Вятрович о своем увольнении

      48 Читати новину українською
      Владимир Вятрович
      Владимир Вятрович / Фото из соцсетей

      Владимир Вятрович сказал, что увольнение его с должности директора Института национальной памяти не было для него неожиданностью.

      В программе "Ролевые игры" он сказал, что его участие в другой политической силе "Европейская солидарность" и достаточно системная и острая критика Зеленского – это вещи, которые послужили причиной его увольнения с должности руководителя Института национальной памяти.

      К слову: Кабмин уволил Вятровича: коротко обо всем, что известно

      "Для меня крайне важно, чтобы институт сохранился как государственный инструмент реализации политики восстановления национальной памяти. То есть, если это будет сохранено, будет найден другой человек, который реализует эту политику и будет успешно использовать институт, то я для себя найду чем заняться", – отметил историк.

      По его словам, его увольнение нельзя назвать элементом реванша, как это сделал Андрей Портнов у себя в телеграмме.

      Я не могу так сказать. По крайней мере судя по моему общению с премьер-министром Гончаруком не выглядит так, что они готовы к каким-либо радикальным изменениям в гуманитарной политике. Портнов много эпатирует на этой всей проблематике для того, чтобы показать свою некую значимость. На самом деле человек является достаточно маргинальным,
      – пояснил Вятрович.

      Он сказал, что на реванш влияют только два фактора:

      1. это желание власти провести этот реванш;
      2. это готовность общества смириться с этим реваншем.

      "Вот пока будет достаточно жесткая позиция общества относительно того, что это лучше не двигать для власти, то я убежден, что это двигать не будут. То есть здесь такой двоякий процесс. И я из-за этого, пользуясь случаем, постоянно обращаюсь к украинцам, если это действительно для нас всех важно, то давайте это все вместе защищать. Абсолютно все возможно. Рано кричать – поражение, рано кричать, что все пропало. Абсолютно все еще можно реализовать", – добавил экс-глава Института национальной памяти.

      Что известно о Владимире Вьятровиче и Институте национальной памяти? Это центральный орган исполнительной власти, который занимается восстановлением и сохранением национальной памяти. С 2014 до 2019 года его директором был известный украинский ученый-историк Владимир Вятрович.

      Среди главных достижений Вятровича на должность главы Института национальной памяти:

      – запуск процесса декоммунизации;
      – открытие архивов КГБ и других советских спецслужб;
      – признание ветеранов ОУН и УПА;
      – расширение возможности для реабилитации жертв репрессий.

      Смотрите полное интервью с Владимиром Вятровичем:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский История Владимир Вятрович Степан Бандера
      Источник: 24 канал
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