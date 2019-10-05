Рано кричать, что все пропало, – Вятрович о своем увольнении

Владимир Вятрович сказал, что увольнение его с должности директора Института национальной памяти не было для него неожиданностью.

В программе "Ролевые игры" он сказал, что его участие в другой политической силе "Европейская солидарность" и достаточно системная и острая критика Зеленского – это вещи, которые послужили причиной его увольнения с должности руководителя Института национальной памяти.

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"Для меня крайне важно, чтобы институт сохранился как государственный инструмент реализации политики восстановления национальной памяти. То есть, если это будет сохранено, будет найден другой человек, который реализует эту политику и будет успешно использовать институт, то я для себя найду чем заняться", – отметил историк.

По его словам, его увольнение нельзя назвать элементом реванша, как это сделал Андрей Портнов у себя в телеграмме.

Я не могу так сказать. По крайней мере судя по моему общению с премьер-министром Гончаруком не выглядит так, что они готовы к каким-либо радикальным изменениям в гуманитарной политике. Портнов много эпатирует на этой всей проблематике для того, чтобы показать свою некую значимость. На самом деле человек является достаточно маргинальным,

– пояснил Вятрович.

Он сказал, что на реванш влияют только два фактора:

это желание власти провести этот реванш; это готовность общества смириться с этим реваншем.

"Вот пока будет достаточно жесткая позиция общества относительно того, что это лучше не двигать для власти, то я убежден, что это двигать не будут. То есть здесь такой двоякий процесс. И я из-за этого, пользуясь случаем, постоянно обращаюсь к украинцам, если это действительно для нас всех важно, то давайте это все вместе защищать. Абсолютно все возможно. Рано кричать – поражение, рано кричать, что все пропало. Абсолютно все еще можно реализовать", – добавил экс-глава Института национальной памяти.

Что известно о Владимире Вьятровиче и Институте национальной памяти? Это центральный орган исполнительной власти, который занимается восстановлением и сохранением национальной памяти. С 2014 до 2019 года его директором был известный украинский ученый-историк Владимир Вятрович.



Среди главных достижений Вятровича на должность главы Института национальной памяти:



– запуск процесса декоммунизации;

– открытие архивов КГБ и других советских спецслужб;

– признание ветеранов ОУН и УПА;

– расширение возможности для реабилитации жертв репрессий.

Смотрите полное интервью с Владимиром Вятровичем: