Кабмин уволил Вятровича: коротко обо всем, что известно

Кабинет министров Украины уволил директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Как его работа на этом посту изменила Украину – разбирались журналисты 24 канала.

Вятрович проработал на должности директора Украинского института национальной памяти больше пяти лет и за это время, по его собственным словам, смог достичь всех тех амбициозных целей, которые он перед собой ставил.

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Кто такой Владимир Вятрович?

Историк, публицист. Глава ученого совета Центра исследований освободительного движения во Львове. Член наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого". Бывший директор архива Службы безопасности Украины.

Защитил кандидатскую диссертацию "Зарубежные рейды УПА в контексте реализации антитоталитарной национально-демократической революции народов Центрально-Восточной Европы".

Когда его назначили в Институт национальной памяти?

25 марта 2014 года. Официально основными задачами Института являются: реализация государственной политики в сфере восстановления, преодоления исторических мифов и сохранения национальной памяти украинского народа. В частности, Институт своей целью работы ставил:

– изучение истории этапов борьбы за восстановление украинской государственности и распространение информации об этом в Украине и мире;

– увековечение памяти участников украинского освободительного движения, Голодомора и политических репрессий;

– организацию исследования исторического наследия и содействия интеграции в общество национальных меньшинств и коренных народов.

Почему его уволили?

Потому что так решил Кабинет министров. Сам Вятрович объяснил, что таким образом завершилась каденция его работы на этой должности. Официально увольнение оформлено как состоявшееся по согласию сторон.

Вятрович также сообщил, что получил заверения от премьера Алексея Гончарука, что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы.

Я завершив каденцію на посаді Голови Українського інституту національної пам’яті. Це були наповнені п’ять з половиною років. «Якщо ущерть наповниш біг хвилини снагою дум, енергією дій» — давав мені приклад Сверстюк. Робота стала щоденним продовженням Майдану задля втілення його цінностей. Можу сказати, що більшість амбітних цілей, які ставив перед собою, досягнув. -Україна вільна від тоталітарної символіки -Архіви КГБ відкриті -Справедливість щодо учасників визвольного руху відновлено: їх визнано борцями за незалежність -Реабілітація жертв репресій за оновленим законом розпочалася -Проведено масштабну працю з популяризації української історії та розвінчування міфів про наше минуле. Певен, робота Інституту має тривати. Мають втілитися започатковані інституційні проекти: створення Музею Революції гідності та Архіву національної пам‘яті. Слід продовжувати роботу з популяризації історії — це знання, які роблять нас не лише розумнішими, але й сильнішими. Я отримав запевнення від Прем‘єр-міністра Oleksiy Honcharuk що, незважаючи на зміну керівника, Інститут збереже статус органу влади та інструменту політики національної пам‘яті, будуть продовжені формат та напрямки роботи. Дякую усім, хто був поруч протягом п‘яти років. Ми зробили багато. Як сказав перший з реабілітованих за новим законом багатолітній політв’язень Іван Мирон: «Україна стає Україною». ПС. Зустрінемося вже післязавтра у Львові на Форум Видавців. В п’ятницю 20 вересня говоритиму про історію в інформаційній війні Росії проти України. Запрошую о 19-й годині до читальної зали бібліотеки Драгоманова. Опубліковано Volodymyr Viatrovych Середа, 18 вересня 2019 р.

Что он успел сделать за время работы?

Многое.

Инспирировал декоммунизацию. В 2015 году Украинский институт национальной памяти совместно с партнерами разработал 4 законопроектв, которые вошли в историю как "декоммунизационное законодательство". Вследствие декоммунизации в Украине начался организованный демонтаж памятников, связанных с коммунистическими деятелями по всей Украине. Использование символики тоталитарных режимов запретили. Также это привело к переименованию большого количества населенных пунктов и улиц в Украине. В частности, было решено переименовать два областных центра – Днепропетровск и Кировоград, которые в 2016 году стали Днепром и Кропивницким.



Без улицы Ленина во времена СССР не обходилось ни одно село / Фото: архив 24 канала

Открыл архивы КГБ и других советских спецслужб. Принятый в 2015 году закон предусматривает открытие всех архивов репрессивных органов СССР в Украине с 1917 по 1991 год. С тех пор все эти архивы передаются Институту национальной памяти и рассекречиваются. Теперь Украина – одна из стран постсоветского пространства, где доступ к архивам КГБ наиболее простой. Для доступа к архивам КГБ нужны минимальные требования – достаточно указать в запросе информацию о человеке, о котором ищут сведения. За доступ не нужно платить, копирование документов тоже бесплатное.



Как получить доступ к архивам / Инфографика УИНП

Добился признания ветеранов ОУН и УПА. Принятый в 2015 году закон признает борцами за независимость Украины тех, кто участвовал в составе: Центральной Рады, органов власти Карпатской Украины, партий и общественных организаций, образованных во время существования УНР, ЗУНР, а также ОУН и УПА. Государство может предоставлять социальные гарантии борцам за независимость Украины в 20 веке и членам их семей, а органы местного самоуправления могут за счет средств местных бюджетов предоставлять дополнительные социальные гарантии и льготы борцам за независимость.



Ветераны Красной армии и УПА публично пожали руки во время почтения погибших во время Второй мировой войны в 2015 году / Фото: Facebook

Расширил возможности для реабилитации жертв репрессий. С 2018 года на реабилитацию могут рассчитывать те, кто принимал участие в освободительных движениях 1917-1921 годов; участники крестьянских восстаний 1920-1930-х годов, члены ОУН и бойцы УПА. Еще одна категория – пострадавшие во время "Большого террора". Отдельно законом признаются пострадавшие от репрессий коммунистического тоталитарного режима – родственники и близкие репрессированных. Их называли родственниками "врагов народа" и они годами жили в спецпоселениях, изолированные от мира.