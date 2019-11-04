Луценко больше не будет депутатом: кто ее заменит в Раде

Депутат от "Европейской Солидарности" 4 ноября подтвердила, что написала заявление о намерении сложить полномочия. Поскольку в Раду она прошла по списку (была под номером 15), то и заменить ее должен бы человек из того же списка. Вероятным кандидатом является Наталья Андреевна Бойко.

Из списка ЕС в Верховную Раду, согласно результатам голосования украинцев на досрочных выборах 2019 года, попали 23 человека. Когда Ирина Луценко сложит полномочия депутата, заменить ее может 24 номер из того же списка, Наталья Бойко, о чем свидетельствуют данные из официального сайта ЦИК.

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Что известно о Наталии Бойко

Родилась 7 сентября 1989 года, гражданка Украины, киевлянка, имеет высшее образование. Член политической партии "Европейская Солидарность".

Работала в правительстве Владимира Гройсмана заместителем министра в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины. Инициатором назначения был министр Игорь Насалик.

В 2015 году Бойко была консультантом департамента по вопросам реформ в АП Порошенко, где работала над анализом материалов в сфере регулирования рынков нефти и газа.

Еще ранее работала в компании ERM в Германии координатором проектов для международных газодобывающих компаний и фининститутов.

Есть ли другие варианты, кто заменит в Раде Луценко?

Так, существует вероятность, что Бойко откажется становиться депутатом. Тогда такое право могут получить следующие по списку:

► Владимир Вятрович – ранее был главой Украинского института национальной памяти, уволен Зеленским с этой должности.

► Ирина Никорак – юрист, ранее была помощницей нардепа Алексея Присяжнюка ("Народный фронт"), а с 2015 – депутатом Киевсовета.

► Татьяна Чорновол – журналистка и активистка, народный депутат 8 созыва.

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