Луценко вернулся в Украину
Бывший генпрокурор Юрий Луценко, который до сих пор якобы изучал английский язык в Лондоне, вернулся в Украину. Об этом он сам написал в фейсбуке, отметив, что сейчас находится в Киеве по состоянию здоровья своей жены.
О своем возвращении в Украину из Лондона Юрий Луценко написал в комментарии под постом в фейсбуке политолога Михаила Чаплыги.
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Сначала Чаплыга опубликовал пост с текстом: "Уехали с баблом и показали нам фак: супруги Луценко, Бабченко (с кошельком), Кононенко, Матиос... Чуть ранее - Гонтарева и Яресько... Знают толк в выражении "вовремя выйти из Игры с несгораемым баблом". Говорят, что вышедших на порядки больше... Вместе с баблом. Дальше будет трэш".
Сразу пост прокомментировал сам Юрий Луценко: "Миша, кончай исходить ядом. Я в Киеве. Жена перенесла тяжелые проблемы с сердцем".
Пост Чаплыги и ответ Луценко / Скрин с фейсбук
Вскоре политолог удалил публикацию и объяснил в другом посте, что проблемы со здоровьем - "табу для сатиры".
Юрий Луценко уехал в Лондон после того, как НАБУ начало уголовное производство против него по подозрению в злоупотреблении властью. В зависимости от классификации преступления экс-генпрокурору теперь грозят исправительные работы или лишение свободы от 3 до 12 лет. Впрочем, по словам пресс-секретаря Луценко Ларисы Сарган, в Британию то уехал только изучать английский язык.
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