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      Луценко хочет досрочно прекратить депутатские полномочия, – СМИ

      289 Читати новину українською
      Ирина Луценко
      Ирина Луценко / Фото из открытых источников

      Народная избранница от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко решила сложить свои полномочия в парламенте.

      Как пишет LIGA.net со ссылкой на два источника во фракции "Европейская солидарность", Луценко уже написала соответствующее заявление и подала его в аппарат парламента. Причина такого шага – состояние здоровья.

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      "Она будет работать в Раде, пока не проголосуют в сессионном зале", – добавил собеседник ресурса.

      К слову, муж Ирины Луценко, бывший генпрокурор Юрий Луценко, сейчас находится в Лондоне. Сюда он переехал после того, как НАБУ открыло уголовное производство против него по подозрению в злоупотреблении властью. Если вину Луценко докажут, экс-генпрокурору грозят исправительные работы или лишение свободы на срок от 3 до 12 лет.

      Чем сейчас Ирина Луценко занимается в Раде?В парламент она прошла по списку партии пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". Была политик 15 номером. Сейчас Ирина Луценко является членом Комитета по вопросам экологической политики и природопользования. В Верховной Раде прошлого VIII созыва была представителем президента Порошенко.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Ирина Луценко
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