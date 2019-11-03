Луценко хочет досрочно прекратить депутатские полномочия, – СМИ

Народная избранница от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко решила сложить свои полномочия в парламенте.

Как пишет LIGA.net со ссылкой на два источника во фракции "Европейская солидарность", Луценко уже написала соответствующее заявление и подала его в аппарат парламента. Причина такого шага – состояние здоровья.

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"Она будет работать в Раде, пока не проголосуют в сессионном зале", – добавил собеседник ресурса.

К слову, муж Ирины Луценко, бывший генпрокурор Юрий Луценко, сейчас находится в Лондоне. Сюда он переехал после того, как НАБУ открыло уголовное производство против него по подозрению в злоупотреблении властью. Если вину Луценко докажут, экс-генпрокурору грозят исправительные работы или лишение свободы на срок от 3 до 12 лет.

Чем сейчас Ирина Луценко занимается в Раде?В парламент она прошла по списку партии пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". Была политик 15 номером. Сейчас Ирина Луценко является членом Комитета по вопросам экологической политики и природопользования. В Верховной Раде прошлого VIII созыва была представителем президента Порошенко.

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