Луценко хоче достроково припинити депутатські повноваження, – ЗМІ

Народна обраниця від фракції "Європейська солідарність" Ірина Луценко вирішила скласти свої повноваження в парламенті.

Як пише LIGA.net з посиланням на два джерела у фракції "Європейська солідарність", Луценко вже написала відповідну заяву та подала її в апарат парламенту. Причина такого кроку – стан здоров'я.

Цікаво! Ірина Луценко вийшла в люди у вишиванці за понад 50 тисяч гривень

"Вона працюватиме в Раді, поки не проголосують в сесійній залі", – додав співрозмовник ресурсу.

До слова, чоловік Ірини Луценко, колишній генпрокурор Юрій Луценко, зараз перебуває у Лондоні. Сюди він переїхав після того, як НАБУ відкрило кримінальне провадження проти нього за підозрою у зловживанні владою. Якщо провину Луценка доведуть, ексгенпрокурору загрожують виправні роботи або позбавлення волі терміном від 3 до 12 років.

Чим зараз Ірина Луценко займається у Раді? До парламенту вона пройшла за списком партії п’ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність". Була політикиня 15 номером. Наразі Ірина Луценко є членом Комітету з питань екологічної політики та природокористування. У Верховній Раді минулого VIII скликання була представником президента Порошенка.

Зверніть увагу! Зарплата депутатів: хто і скільки отримав за жовтень