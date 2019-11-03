23:35
3 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Чому Медведєв їздив до Трампа. Чому Путін вчепився до школярів
      Вєсті Кремля
      17:40, 2 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Які плани в Трампа на Зеленського. Що фермер Тимофійчук робить в Раді
      Вєсті.UA
      18:09, 2 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Луценко хоче достроково припинити депутатські повноваження, – ЗМІ

      1749 Читать новость на русском
      Ірина Луценко
      Ірина Луценко / Фото з відкритих джерел

      Народна обраниця від фракції "Європейська солідарність" Ірина Луценко вирішила скласти свої повноваження в парламенті.

      Як пише LIGA.net з посиланням на два джерела у фракції "Європейська солідарність", Луценко вже написала відповідну заяву та подала її в апарат парламенту. Причина такого кроку – стан здоров'я.

      Цікаво! Ірина Луценко вийшла в люди у вишиванці за понад 50 тисяч гривень

      "Вона працюватиме в Раді, поки не проголосують в сесійній залі", – додав співрозмовник ресурсу.

      До слова, чоловік Ірини Луценко, колишній генпрокурор Юрій Луценко, зараз перебуває у Лондоні. Сюди він переїхав після того, як НАБУ відкрило кримінальне провадження проти нього за підозрою у зловживанні владою. Якщо провину Луценка доведуть, ексгенпрокурору загрожують виправні роботи або позбавлення волі терміном від 3 до 12 років.

      Чим зараз Ірина Луценко займається у Раді? До парламенту вона пройшла за списком партії п’ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність". Була політикиня 15 номером. Наразі Ірина Луценко є членом Комітету з питань екологічної політики та природокористування. У Верховній Раді минулого VIII скликання була представником президента Порошенка.

      Зверніть увагу! Зарплата депутатів: хто і скільки отримав за жовтень

      blog_ava
      Коні знесли лавку в центрі Львова: кобила зламала дві ноги, тварину приспали
      сьогодні
      7568
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини України Ірина Луценко Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 3 листопада: роковини смерті Гандзюк та новий скандал із Кивою
      сьогодні , 22:10 Головні новини 3 листопада: роковини смерті Гандзюк та новий скандал із Кивою
      Ірина Вихрущ 716
      Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      сьогодні , 22:00 Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      Блоги тижня 425
      Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      сьогодні , 21:20 Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      Михайло Макарук 1131
      Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      сьогодні , 20:30 Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      Анна Калюжна 1043
      Найсмішніші меми тижня: Яременко у кімнаті збочень та Геловін в Україні
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Яременко у кімнаті збочень та Геловін в Україні
      Ірина Вихрущ 1389
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук