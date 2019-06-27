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      Ірина Луценко вийшла в люди у вишиванці за понад 50 тисяч гривень

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      Ірина Луценко
      Ірина Луценко / "Слово і діло"

      Ірина Луценко, дружина генпрокурора та колишня представниця президента у Верховній Раді, відвідала благодійний вечір "Анна Київська. Нове тисячоліття", який проходив на території Софії Київської. На захід політикиня прийшла у наддорогій вишиванці від українського дизанйнера Юлії Магдич.

      Про свій похід на благодійний вечір "Анна Київська" Ірина Луценко сповістила у своїй сторінці у Facebook.

      Зверніть увагу! День вишиванки в Україні: політики показали яскраві фото

      На кадрах з заходу можна помітити, що одягла вона на нього вишиванку від Юлії Магдич. Вартість виробу становить 1920 доларів, а це трохи більше ніж 50 тисяч гривень.

      Ірина Луценко, вишиванка, Юлія Магдич
      Ірина Луценко одягла наддорогу вишиванку від Юлії Магдич

      Ірина Луценко, вишиванка, Юлія Магдич
      Вартість вишиванки з колекції Swan становить понад 50 тисяч гривень 

      Зауважимо, що вишиванка, яку одягла Луценко, входить до колекції Swan ("Лебідь"). Зроблено її зі 100% бавовни. Наразі на сайті дизайнерки можна знайти аналогічну вишиванку, однак виконану в іншому кольорі.

       

      Наразі на сайті Юлії Магдич немає вишиванки у кольорі, в якому з'явилась Ірина Луценко 

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      Ірина Луценко уже не вперше вибирає для виходу в люди дорогі речі. Зокрема, на початку листопада 2018-го у кулуарах парламенту її помітили в червоних чоботах від відомого бренду Yves Saint Laurent.

      До слова, раніше вишиванку за майже 42 тисячі гривень демонструвала екс-представниця фракції БПП Світлана Заліщук.  

      якими ще резонасними вчинками відзначалася ірина луценко:
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      Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Новини України Ірина Луценко Мода Новини політики
      Джерело: 24 канал
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