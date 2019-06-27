Ірина Луценко вийшла в люди у вишиванці за понад 50 тисяч гривень
Ірина Луценко, дружина генпрокурора та колишня представниця президента у Верховній Раді, відвідала благодійний вечір "Анна Київська. Нове тисячоліття", який проходив на території Софії Київської. На захід політикиня прийшла у наддорогій вишиванці від українського дизанйнера Юлії Магдич.
Про свій похід на благодійний вечір "Анна Київська" Ірина Луценко сповістила у своїй сторінці у Facebook.
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На кадрах з заходу можна помітити, що одягла вона на нього вишиванку від Юлії Магдич. Вартість виробу становить 1920 доларів, а це трохи більше ніж 50 тисяч гривень.
Ірина Луценко одягла наддорогу вишиванку від Юлії Магдич
Вартість вишиванки з колекції Swan становить понад 50 тисяч гривень
Зауважимо, що вишиванка, яку одягла Луценко, входить до колекції Swan ("Лебідь"). Зроблено її зі 100% бавовни. Наразі на сайті дизайнерки можна знайти аналогічну вишиванку, однак виконану в іншому кольорі.
Наразі на сайті Юлії Магдич немає вишиванки у кольорі, в якому з'явилась Ірина Луценко
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Ірина Луценко уже не вперше вибирає для виходу в люди дорогі речі. Зокрема, на початку листопада 2018-го у кулуарах парламенту її помітили в червоних чоботах від відомого бренду Yves Saint Laurent.
До слова, раніше вишиванку за майже 42 тисячі гривень демонструвала екс-представниця фракції БПП Світлана Заліщук.
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