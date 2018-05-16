Куму Порошенка спіймали на кнопкодавстві в Раді

Заступниця голови фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Ірина Луценко у Верховній Раді кнопкодавила.

Про це повідомляє громадський рух "Чесно".

Зокрема, представницю президента у Верховній Раді спіймали за голосуванням за колег під час внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".

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Окрім Луценко кнопкодавили також депутат від БПП Андрій Шинькович та заступник голови фракції "Народний Фронт" Андрій Іванчук.