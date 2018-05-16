Куму Порошенко поймали на кнопкодавстве в Раде
Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Солидарность "Ирина Луценко в Верховной Раде занималась кнопкодавством.
Об этом сообщает общественное движение "Честно".
В частности, представительницу президента в Верховной Раде поймали за голосованием за коллег при внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".
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Кроме Луценко кнопкодавили также депутат от БПП Андрей Шинькович и заместитель председателя фракции "Народный Фронт" Андрей Иванчук.
Источник: 24 Канал
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