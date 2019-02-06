Ірина Луценко подала проти Гриценка позов до суду на 2,5 мільйона гривень

Нардеп від "Блоку Петра Порошенка" та дружина генпрокурора Ірина Луценко подала до суду на колишнього міністра оборони та чинного кандидата у президенти Анатолія Гриценка . Вона вимагає від нього відшкодувати 2,5 мільйона гривень моральної компенсації за образу честі та гідності сім'ї Луценків.

Конфлікт між Луценком і Гриценком виник через слова останнього про те, що деякі чиновники ховали своїх дітей від фронту, а якщо й посилали на війну, то повертали їх завчасно. Такі закиди стосувалися й чинного очільника ГПУ Юрія Луценко.

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На це генпрокурор заявив, що такі заяви є брехнею, оскільки його син "пішов у 2014 на фронт добровольцем", служив у 55 Запорізькій бригаді, а також брав участь у воєнних діях поблизу Пісків та обороні Донецького аеропорту. Крім того, Луценко зажадав вибачень від Гриценка.

Колишній міністр оборони, зі свого боку, вибачився, але зробив це лише перед Луценком-молодшим, натомість старшого назвав "патологічно брехливим по життю", відтак, за його словами, перед ним "нема за що вибачатися" та він не робитиме цього.

Згодом дружина генпрокурора Ірина Луценко у ефірі телеканалу ZIK заявила, що подала на Гриценка до суду, оскільки той "образив честь і гідність сім’ї Луценків".

Також вона продемонструвала довідку з військової частини, де служив її син. За словами парламентарки, він був звичайним рядовим, керував артилерійською гарматою та одним із останніх отримав посвідчення учасника АТО.

Щодо колишнього міністра оборони Гриценка. Він має військову освіту, він був міністром оборони, йому пропонував президент Порошенко йти міністром оборони, очолювати РНБО та інші посади – відмовився. Тільки верховний головнокомандувач. За 4 роки ця людина була єдиний раз на фронті: приїхав у цивільному одязі та дуже здивувався, що армія – вдіта та взута. Звичайно, тепер уже можна пропонувати себе верховний головнокомандувачем. Але тоді, коли була така біда, чому Ви власне, Анатолію Гриценко, не пішли на фронт. Це попахує дезертирством, це попахує відмазуванням. Тільки верховний головнокомандувач, а запропонувати себе як військовий кадровий – ні,

– заявила Ірина Луценко.

Водночас вона звинуватила Гриценка в тому, що за час, коли той очолював Міноборони, "армію було порізано та розпродано утричі дешевше".

Сума позову буде складати 2,5 мільйона гривень. Це та сума, яку Анатолій Гриценко знайшов, щоб зробити платіж, який приймає Центрвиборчком у кандидатів в президенти. Якщо він знайшов її як майбутній верховний головнокомандувач (це він так думає, але так не думає народ України, так не думаю я як матір воїна), то програний ним у суді позов обійдеться йому в той же завдаток", – додала дружина очільника ГПУ.

Ірина Луценко зауважила, що у разі перемоги в суді її сім'я направить гроші на потреби волонтерських організацій і на армію.

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4 лютого генпрокурор Юрій Луценко під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради виступив із доповіддю щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 до 2017 років. Під час виступу він показав, як змінювався стан української армії та озброєння за всіх міністрів оборони.

"Саме міністри оборони ініціювали переведення танків, літаків, бмп, гармат у так зване надлишкове майно. Яке потім, після рішення КМУ, реалізовували за залишковими цінами в 10-20 разів меншими, ніж ринкова вартість", – прокоментувала вищезазначену речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Щодо періоду, коли Анатолій Гриценко очолював відомство (4 лютого 2005 рік – 18 грудня 2007 рік), то він характеризується системним зниженням рівня боєздатності ЗСУ. Також відбувалося безсистемне скорочення чисельності української армії.

З біографією Анатолія Гриценка Ви можетет ознайомитися за цим посиланням.