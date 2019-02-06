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      Позов Ірини Луценко проти Гриценка: у екс-міністра оборони гучно відреагували

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      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко / 24 канал

      У прес-служба Анатолія Гриценка переконують, що наразі той жодних офіційних позовів до суду не отримував, а, якщо отримає, то політик ховатися не буде. Також тут стверджують, що ініціатором скандалу Луценки – Гриценки є Президент України Петро Порошенко.

      Дружина генпрокурора Ірина Луценко подала до суду позов проти колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка на 2,5 мільйона гривень. За її словами, колишній міністр оборони "образив честь і гідність сім’ї Луценків".

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      "Сума позову буде складати 2,5 мільйона гривень. Це та сума, яку Анатолій Гриценко знайшов, щоб зробити платіж, який приймає Центрвиборчком у кандидатів в президенти. Якщо він знайшов її як майбутній верховний головнокомандувач (це він так думає, але так не думає народ України, так не думаю я як матір воїна), то програний ним у суді позов обійдеться йому в той же завдаток", – пояснила дружина генпрокурора.

      Щодо самих обвинувачень у бік Гриценка, то він раніше заявляв, що деякі чиновники ховали своїх дітей від фронту, а якщо й посилали на війну, то повертали їх завчасно. Такі закиди стосувалися й чинного очільника ГПУ Юрія Луценко.

      Генпрокурор, зі свого боку, заявив, що все це є брехнею, оскільки його син "пішов у 2014 на фронт добровольцем", служив у 55 Запорізькій бригаді, а також брав участь у воєнних діях поблизу Пісків та обороні Донецького аеропорту. Це згодом підтвердила й Ірина Луценко. Крім того, Юрій Луценко зажадав вибачень від Гриценка.

      Гриценко ж вибачився, але зробив це лише перед Луценком-молодшим, натомість старшого назвав "патологічно брехливим по життю", відтак, за його словами, перед ним "нема за що вибачатися" та він не робитиме цього.

      Прес-служба Анатолія Гриценка уже відреагувала позов Ірини Луценко та її гучні слова.

      "Втягувати власного сина у війну з опонентами на догоду своєму кумові Порошенку – це верх цинізму. Ми щиро вітаємо крок кожного чоловіка піти на війну та виконати свій громадянський обов‘язок. Але чи гоже мамі справжнього воїна, який вирішив захищати свою землю за покликом душі та серця, кричати про це на кожній велелюдній площі? Ба більше, судитися... Чому цей дорослий чоловік, який свого часу ухвалив таке доленосне для себе рішення, сам не може розповісти про свою службу щиро та без допомоги мами? І чи знає він, що його ім’я використовують у брудному політичному театрі одного актора – Петра Порошенка?" – не добираючи слів, зауважили представники Гриценка.

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      Крім того, тут зазначили, що наразі проти Анатолія Гриценка немає жодного провадження та не отримано жодного офіційного позову.

      "А у разі їх появи ми не будемо ховатися та чесно прийдемо до суду, якщо до цього дійде справа. Але хочемо додати на замітку: всі попередні суди проти влади наша команда виграла. Тож ми переконані, що цей позов також вона програє", – додали у прес-службі.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Анатолій Гриценко Юрій Луценко Судді Ірина Луценко
      Джерело: 24 канал
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