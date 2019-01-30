Вибачатися перед брехливим Луценком не буду, – Гриценко про вимогу генпрокурора

Генеральний прокурор Юрій Луценко зажадав вибачень від кандидата в президенти Анатолія Гриценка за слова, що він нібито ховав сина від участі в АТО на Донбасі. У відповідь на це, екс-міністр оборони вибачився перед сином Луценка, проте перепрошувати "брехливого генпрокурора" не збирається.

Перепалка між Луценком та Гриценком сталася у Facebook.

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Кандидат в президенти Гриценко, намагаючись відповісти на питання про причини його неучасті в АТО, заявив, що війна давно б закінчилася, якби я не ховав сина від фронту. Даю 24 годину "чесному" полковнику для вибачення. Мій син пішов у 2014 на фронт добровольцем,

– зазначив Луценко.

Його син Олександр служив у 55 Запорізькій бригаді і за словами генпрокурора брав участь у воєнних діях поблизу Пісків та обороні Донецького аеропорту.

Що сказав Гриценко у відповідь на вимогу Луценка? Кандидат у президенти зазначив, що Луценко занадто гостро відреагував на його інтерв’ю, де він розповів про високих чинів, які ховали своїх синів від мобілізації.

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За його словами, чиновники завчано повертали своїх дітей завчасно додому. Зокрема, до парламенту чи до "Укроборонпрому" у той час, коли інших мобілізували на рік і більше.

Це – правда. І вибачатися, тим більше перед Луценком, патологічно брехливим по життю - нема за що і не буду. Я знаю, що Луценко-син дійсно доброволець, воїн, знаю, що він був в АТО, хоча й далеко не рік, як інші. Але воював, тому честь синові і хвала. Якщо мої слова його якось зачепили, то Луценкові-сину я приношу свої вибачення,

– додав Гриценко.

Він зазначив, що Луценко бреше у ефірах, зокрема, про те, що на початку війни президент України Петро Порошенко запропонував йому пост міністра оборони і навіть начальника Генштабу, а Гриценко відмовився.

"Не було цього! Я готовий удвох з Порошенком у прямому ефірі пройти тест на поліграф – і вся країна переконається у брехливості генпрокурора", – зазначив він.

Гриценко також додав, що вибачень від Луценка не чекає, бо не має до нього довіри та поваги.