Извиняться перед лживым Луценко не буду, – Гриценко о требовании генпрокурора

Генеральный прокурор Юрий Луценко потребовал извинений от кандидата в президенты Анатолия Гриценко за слова, что он якобы прятал сына от участия в АТО на Донбассе. В ответ на это экс-министр обороны извинился перед сыном Луценко, однако извиняться перед "лживым генпрокурором" не собирается.

Перепалка между Луценко и Гриценко произошла в Facebook.

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Кандидат в президенты Гриценко, пытаясь ответить на вопрос о причинах его неучастия в АТО, заявил, что война давно бы закончилась, если бы я не прятал сына от фронта. Даю 24 часа "честному" полковнику для извинения. Мой сын ушел в 2014 на фронт добровольцем,

– отметил Луценко.

Его сын Александр служил в 55 Запорожской бригаде и, по словам генпрокурора, принимал участие в военных действиях вблизи Песков и обороне Донецкого аэропорта.

Что сказал Гриценко в ответ на требование Луценко? Кандидат в президенты отметил, что Луценко слишком остро отреагировал на его интервью, где он рассказал о высоких чинах, которые прятали своих сыновей от мобилизации.

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По его словам, чиновники возвращали своих детей заблаговременно домой. В частности, в парламент или в "Укроборонпром" в то время, когда других мобилизовали на год и больше.

"Это – правда. И извиняться, тем более перед Луценко, патологически лживым по жизни - ни за что и не буду. Я знаю, что Луценко - сын действительно доброволец, воин, знаю, что он был в АТО, хотя и далеко не год, как остальные. Но воевал, поэтому честь сыну и хвала. Если мои слова его как-то задели, то Луценко-сын, я приношу свои извинения", – добавил Гриценко.

Он отметил, что Луценко врет в эфирах, в частности, о том, что в начале войны президент Украины Петр Порошенко предложил ему пост министра обороны и даже начальник Генштаба, а Гриценко отказался.

"Не было этого! Я готов вдвоем с Порошенко в прямом эфире пройти тест на полиграф – и вся страна убедится в лживости генпрокурора", – отметил он.

Гриценко также добавил, что извинений от Луценко не ждет, ибо не имеет к нему доверия и уважения.