18:15
30 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции
      Вєсті Кремля
      22:29, 29 января
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, 29 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Извиняться перед лживым Луценко не буду, – Гриценко о требовании генпрокурора

      83 Читати новину українською
      Гриценко ответил на требование Луценко извиниться
      Гриценко ответил на требование Луценко извиниться / Коллаж 24 канала

      Генеральный прокурор Юрий Луценко потребовал извинений от кандидата в президенты Анатолия Гриценко за слова, что он якобы прятал сына от участия в АТО на Донбассе. В ответ на это экс-министр обороны извинился перед сыном Луценко, однако извиняться перед "лживым генпрокурором" не собирается.

      Перепалка между Луценко и Гриценко произошла в Facebook.

      Читайте также: "Агитировать не буду, почему же я здесь?": соцсети высмеяли заявление Луценко на форуме Порошенко

      Кандидат в президенты Гриценко, пытаясь ответить на вопрос о причинах его неучастия в АТО, заявил, что война давно бы закончилась, если бы я не прятал сына от фронта. Даю 24 часа "честному" полковнику для извинения. Мой сын ушел в 2014 на фронт добровольцем,
      – отметил Луценко.

      Его сын Александр служил в 55 Запорожской бригаде и, по словам генпрокурора, принимал участие в военных действиях вблизи Песков и обороне Донецкого аэропорта.

      Что сказал Гриценко в ответ на требование Луценко? Кандидат в президенты отметил, что Луценко слишком остро отреагировал на его интервью, где он рассказал о высоких чинах, которые прятали своих сыновей от мобилизации.

      Читайте также: Гриценко показал декларацию: квартиры, дом и земля записаны на жену

      По его словам, чиновники возвращали своих детей заблаговременно домой. В частности, в парламент или в "Укроборонпром" в то время, когда других мобилизовали на год и больше.

      "Это – правда. И извиняться, тем более перед Луценко, патологически лживым по жизни - ни за что и не буду. Я знаю, что Луценко - сын действительно доброволец, воин, знаю, что он был в АТО, хотя и далеко не год, как остальные. Но воевал, поэтому честь сыну и хвала. Если мои слова его как-то задели, то Луценко-сын, я приношу свои извинения", – добавил Гриценко.

      Он отметил, что Луценко врет в эфирах, в частности, о том, что в начале войны президент Украины Петр Порошенко предложил ему пост министра обороны и даже начальник Генштаба, а Гриценко отказался.

      "Не было этого! Я готов вдвоем с Порошенко в прямом эфире пройти тест на полиграф – и вся страна убедится в лживости генпрокурора", – отметил он.

      Гриценко также добавил, что извинений от Луценко не ждет, ибо не имеет к нему доверия и уважения.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Скандал Анатолий Гриценко Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
      сегодня , 18:00 Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
      Олена Булан 16
      Невідома історія будинку-метелика, або Де міг загинути найвідоміший львівський архітектор
      сегодня , 17:31 Невідома історія будинку-метелика, або Де міг загинути найвідоміший львівський архітектор
      Мирослава Ляхович 1080
      Лідер одеського "Автомайдану" розповів, чому Київ покриває замовників розправ над активістами
      сегодня , 17:01 Лідер одеського "Автомайдану" розповів, чому Київ покриває замовників розправ над активістами
      Катерина Петренко 636
      Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      сегодня , 16:00 Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      Яніна Ткачук 176
      Электронная медицина в режиме "Smart-city"
      сегодня , 15:00 Электронная медицина в режиме "Smart-city"
      Максим Єфімов 534
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Черкассы празднуют День города (Фото)
       1 июня 2013 , 20:15
      Почему Uber изменил свои неизменные правила под украинские реалии
       24 марта 2018 , 15:33
      Жданов: Давайте поблагодарим Хачериди, у россиян до сих пор истерика
       17 августа 2018 , 00:02
      "Усик – великий чемпион, которому не стыдно проиграть ", или как Динамо нашло форварда – реакция мира футбола на бой
       11 ноября 2018 , 17:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук