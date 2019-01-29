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      "Агитировать не буду, почему же я здесь?":соцсети высмеяли заявление Луценко на форуме Порошенко

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      Соцсети высмеяли заявление Луценко о "неагитации" за Порошенко
      Соцсети высмеяли заявление Луценко о "неагитации" за Порошенко / Коллаж 24 Канала

      Генеральный прокурор Юрий Луценко принял участие в форуме, во время которого действующий президент Петр Порошенко объявил о том, что во второй раз будет баллотироваться на пост главы государства.

      Луценко начал свое выступление со слов, что Закон запрещает ему, как Генпрокурору агитировать за кандидатов в президенты от какой-либо политической силы.

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      "Законодательство запрещает мне агитировать за кандидатов в Президенты, и я этого делать не буду. Почему же я здесь? ... Главная причина – это то, что я люблю свою Украину", – сказал он.

      Кому нельзя агитировать за кандидатов на выборах?
      Согласно статье 64 закона "О выборах президента", участие в предвыборной агитации запрещается:
      1) лицам, не являющимся гражданами Украины;
      2) органам исполнительной власти и органам местного самоуправления, их должностным и служебным лицам;
      3) членам избирательных комиссий при исполнении обязанностей членов избирательных комиссий.

      Генпрокурор заверил, что "Украина, в отличие от северной Мордовии, имеет право свободных демократических выборов, где закон один для всех". Поэтому, члены команд кандидатов, которые будут стараться незаконно победить на выборах, будут отвечать за свои преступления перед законом.

      Несмотря на обещание не агитировать за Порошенко, он почти повторил заявления действующего президента о вступлении Украины в НАТО и ЕС в ближайшие 5 лет, про свободную и богатую страну и антикоррупционную политику.

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      Он также сказал, что Украине не нужны никакие "новые курсы", о которых в своей предвыборной программе говорит Юлия Тимошенко.

      "Призываю всех голосовать за сохранение сильной, европейской Украины", – добавил Луценко, имея в виду поддержку Порошенко.

      Пользователи соцсетей высмеяли это заявление Луценко. Они отметили, что его присутствие на форуме и некоторые фразы имеют явные признаки агитации именно за Порошенко.

       

       

       

       

       

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 ГПУ Законодательство Юрий Луценко Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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