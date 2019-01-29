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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Артем Овдієнко

      Порошенко вдруге йде в президенти: рятувати Україну чи цементувати гнилу систему?

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Цензор.НЕТ

      Президент України Петро Порошенко таки йде на другий термін. Про свої амбіції він офіційно сьогодні заявив зі сцени Міжнародного виставкового центру.

      Так довго Петро Порошенко з цим тягнув, аби ще президентом встигнути об'їздити країну з Томос-туром. Адже тепер, зареєструвавшись кандидатом, усі свої подібні рекламні промоції має робити вже за власні, а не державні гроші.

      Кілька слів про кандидатуру Порошенка, і чи варто буде за нього голосувати 31 березня. Маю серед друзів як прихильників, так і противників чинного президента. Перші дякують йому за втримання ситуації у 2014-му і кажуть: тоді він буквально врятував країну, консолідувавши навколо себе владу й олігархів. Інші мої друзі на це заперечують і стверджують: він не країну тоді рятував, а свої підприємства тут, саме їх та свої інтереси захищав, а те, що разом врятував і Україну – просто так співпало, що він саме в Україні заробляє гроші, то ж, як нормальний бізнесмен використав президентські повноваження для порятунку території, де розташована його бізнес-імперія.

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      Йдемо далі. Прихильники Порошенка просять дати йому другий шанс, щоб він продовжив реформи в країні, мовляв, 5 років – замало для зрушень. Але ті мої друзі, хто Порошенка не любить, заперечують: жодних справжніх реформ за його правління так і не сталося, натомість, якщо Порошенко отримає другий п'ятирічний термін президенства – взагалі зацементує гнилу ментівсько-суддівську систему, легалізує можновладців-феодалів, які вже поділили країну собі на маєтки, відбілить олігархів, які нині монополізували під себе цілі галузі в державі й "доять" бюджет.

      То ж, який саме бік цих двох кардинально різних поглядів на вкрай успішного бізнесмена Порошенка (який в політиці вже років 20, а з них останні 5 – при найвищій посаді), – обирати вам. Чи вірити ви у те, що він є рятівником країни, або ж побоюєтеся, що під час другого терміну стане диктатором, гіршим за Януковича – це вам вирішувати.

      І який саме Петро Порошенко для вас важливіший – той, що був членом партії СДПУ(о) нинішнього кума Путіна Медведчука, чи той Порошенко, який партію Партію Регіонів засновував? Той, який чотири рази депутатом був у Верховній Раді, чи той який двічі був міністром? Той Порошенко, який разом з Тимошенко за Ющенка агітував у помаранчевому шалику, чи той Порошенко, якого зтягнули на Банковій з трактора, коли він намагався зупинити штурм мітингувальниками Адміністрації тодішнього президента Януковича?

      То який вам Порошенко до вподоби – той олігарх, який завдяки участі у політиці розбудував в країні потужну корпорацію "Рошен", чи той, який свої прибутки з "Рошену" витрачав на екіпірування армії?

      Вам вирішувати, який саме Порошенко до вподоби, вам вирішувати, чи вартий він того, щоб вдруге підняти гетьманську булаву, вам вирішувати – герой він для країни чи злодій. Але пам'ятайте – це все одна й та сама людина. Більше того, запевняю, люди – не змінюються

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Публікації Петро Порошенко Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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