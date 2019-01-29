Порошенко вдруге йде в президенти: рятувати Україну чи цементувати гнилу систему?
Президент України Петро Порошенко таки йде на другий термін. Про свої амбіції він офіційно сьогодні заявив зі сцени Міжнародного виставкового центру.
Так довго Петро Порошенко з цим тягнув, аби ще президентом встигнути об'їздити країну з Томос-туром. Адже тепер, зареєструвавшись кандидатом, усі свої подібні рекламні промоції має робити вже за власні, а не державні гроші.
Кілька слів про кандидатуру Порошенка, і чи варто буде за нього голосувати 31 березня. Маю серед друзів як прихильників, так і противників чинного президента. Перші дякують йому за втримання ситуації у 2014-му і кажуть: тоді він буквально врятував країну, консолідувавши навколо себе владу й олігархів. Інші мої друзі на це заперечують і стверджують: він не країну тоді рятував, а свої підприємства тут, саме їх та свої інтереси захищав, а те, що разом врятував і Україну – просто так співпало, що він саме в Україні заробляє гроші, то ж, як нормальний бізнесмен використав президентські повноваження для порятунку території, де розташована його бізнес-імперія.
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Йдемо далі. Прихильники Порошенка просять дати йому другий шанс, щоб він продовжив реформи в країні, мовляв, 5 років – замало для зрушень. Але ті мої друзі, хто Порошенка не любить, заперечують: жодних справжніх реформ за його правління так і не сталося, натомість, якщо Порошенко отримає другий п'ятирічний термін президенства – взагалі зацементує гнилу ментівсько-суддівську систему, легалізує можновладців-феодалів, які вже поділили країну собі на маєтки, відбілить олігархів, які нині монополізували під себе цілі галузі в державі й "доять" бюджет.
То ж, який саме бік цих двох кардинально різних поглядів на вкрай успішного бізнесмена Порошенка (який в політиці вже років 20, а з них останні 5 – при найвищій посаді), – обирати вам. Чи вірити ви у те, що він є рятівником країни, або ж побоюєтеся, що під час другого терміну стане диктатором, гіршим за Януковича – це вам вирішувати.
І який саме Петро Порошенко для вас важливіший – той, що був членом партії СДПУ(о) нинішнього кума Путіна Медведчука, чи той Порошенко, який партію Партію Регіонів засновував? Той, який чотири рази депутатом був у Верховній Раді, чи той який двічі був міністром? Той Порошенко, який разом з Тимошенко за Ющенка агітував у помаранчевому шалику, чи той Порошенко, якого зтягнули на Банковій з трактора, коли він намагався зупинити штурм мітингувальниками Адміністрації тодішнього президента Януковича?
То який вам Порошенко до вподоби – той олігарх, який завдяки участі у політиці розбудував в країні потужну корпорацію "Рошен", чи той, який свої прибутки з "Рошену" витрачав на екіпірування армії?
Вам вирішувати, який саме Порошенко до вподоби, вам вирішувати, чи вартий він того, щоб вдруге підняти гетьманську булаву, вам вирішувати – герой він для країни чи злодій. Але пам'ятайте – це все одна й та сама людина. Більше того, запевняю, люди – не змінюються…