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      Гриценко показал декларацию: квартиры, дом и земля записаны на жену

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      Анатолий Гриценко обнародовал декларацию о доходах за 2017 год
      Анатолий Гриценко обнародовал декларацию о доходах за 2017 год / 24 канал

      Бывший министр обороны и кандидат в президенты Анатолий Гриценко обнародовал декларацию о доходах за 2017 год.

      В электронной декларации Гриценко, которая появилась на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, указано, что вся недвижимость, которая есть в распоряжении семьи Гриценко, записана на его жену.

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      Жена Гриценко – журналистка Юлия Мостовая владеет двумя земельными участками площадью 2360 и 5829 метров квадратных в Обуховском районе Киевской области.

      На нее записан дачный дом площадью 374,4 квадратных метра в этом же районе на Киевщине.

      Мостовая также является владелицей трех квартир в Киеве площадью 110, 56 и 32,9 квадратов каждая.

      Сам Анатолий Гриценко с дочерью Анной прописаны в киевской квартире Мостовой площадью 56,2 метров квадратных.

      У Мостовой местом регистрации указана еще одна квартира в Киеве площадью 80,2 метров квадратных, которая находится в собственности некого Глеба Разумкова.

      Анатолій Гриценко Юлія Мостова

      Анатолий Гриценко и его жена журналистка Юлия Мостовая

      Ранее Гриценко рассказывал журналистам о квартире в Голосеевском районе Киева и даче в Конча-Заспе.

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      В декларации политик указал внедорожник автомобиль Volvo XC90 2013 года выпуска, который он в том же году приобрел за почти полмиллиона гривен. В 2006-м он купил себе водный скутер Yamaha VX700 за 47 тысяч гривен.

      Его жена с 2016-го ездит на внедорожнике Toyota Rav4, которую приобрела за 674,5 тысячи гривен.

      В 2017-м Гриценко получил 139 620 гривен пенсии, 14 885 зарплаты – он работает преподавателем в Киево-Могилянской академии. Почти 178 тысяч гривен лидер "Гражданской позиции" получил в виде процентов от вклада в "Сбербанке".

      В этом государственном банке на его счетах хранится 134 426 долларов США, а в наличке семья Гриценко держит еще 36 тысяч долларов и 120 тысяч гривен.

      Кто такой Анатолий Гриценко: смотрите видео

       

      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Выборы Президента 2019 е-декларирование Анатолий Гриценко Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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