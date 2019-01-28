Гриценко показал декларацию: квартиры, дом и земля записаны на жену

Бывший министр обороны и кандидат в президенты Анатолий Гриценко обнародовал декларацию о доходах за 2017 год.

В электронной декларации Гриценко, которая появилась на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, указано, что вся недвижимость, которая есть в распоряжении семьи Гриценко, записана на его жену.

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Жена Гриценко – журналистка Юлия Мостовая владеет двумя земельными участками площадью 2360 и 5829 метров квадратных в Обуховском районе Киевской области.

На нее записан дачный дом площадью 374,4 квадратных метра в этом же районе на Киевщине.

Мостовая также является владелицей трех квартир в Киеве площадью 110, 56 и 32,9 квадратов каждая.

Сам Анатолий Гриценко с дочерью Анной прописаны в киевской квартире Мостовой площадью 56,2 метров квадратных.

У Мостовой местом регистрации указана еще одна квартира в Киеве площадью 80,2 метров квадратных, которая находится в собственности некого Глеба Разумкова.

Анатолий Гриценко и его жена журналистка Юлия Мостовая

Ранее Гриценко рассказывал журналистам о квартире в Голосеевском районе Киева и даче в Конча-Заспе.

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В декларации политик указал внедорожник автомобиль Volvo XC90 2013 года выпуска, который он в том же году приобрел за почти полмиллиона гривен. В 2006-м он купил себе водный скутер Yamaha VX700 за 47 тысяч гривен.

Его жена с 2016-го ездит на внедорожнике Toyota Rav4, которую приобрела за 674,5 тысячи гривен.

В 2017-м Гриценко получил 139 620 гривен пенсии, 14 885 зарплаты – он работает преподавателем в Киево-Могилянской академии. Почти 178 тысяч гривен лидер "Гражданской позиции" получил в виде процентов от вклада в "Сбербанке".

В этом государственном банке на его счетах хранится 134 426 долларов США, а в наличке семья Гриценко держит еще 36 тысяч долларов и 120 тысяч гривен.

Кто такой Анатолий Гриценко: смотрите видео