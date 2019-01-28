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      Гриценко показав декларацію: квартири, будинок і земля записані на дружину

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      Анатолій Гриценко оприлюднив декларацію про доходи за 2017 рік
      Анатолій Гриценко оприлюднив декларацію про доходи за 2017 рік / 24 канал

      Колишній міністр оборони та кандидат у президенти Анатолій Гриценко оприлюднив декларацію про доходи за 2017 рік.

      В електронній декларації Гриценка, яка з'явилась на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, вказано, що вся нерухомість, яка є в розпорядженні родини Гриценка, записана на його дружину.

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      Дружина Гриценка – журналістка Юлія Мостова володіє двома земельними ділянками площею 2360 та 5829 метрів квадратних в Обухівському районі Київської області.

      На неї записаний дачний будинок площею 374,4 метра квадратних у цьому ж районі на Київщині.

      Мостова також є власницею трьох квартир у Києві площею 110, 56 та 32,9 квадратів кожна.

      Сам Анатолій Гриценко з донькою Анною прописані у київській квартирі Мостової площею 56,2 метра квадрадних.

      У Мостової місцем реєстрації вказана ще одна квартира у Києві площею 80,2 метра квадратного, яка перебуває у власності певного Гліба Разумкова.

      Анатолій Гриценко Юлія Мостова
      Анатолій Гриценко і його дружина журналістка Юлія Мостова

      Раніше Гриценко розповідав журналістам про квартиру в Голосіївському районі Києва та дачу в Конча-Заспі.

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      У декларації політик вказав, що має позашляховик автомобіль Volvo XC90 2013 року випуску, який він того ж року придбав за майже півмільйона гривень. У 2006-му він купив собі водний скутер Yamaha VX700 за 47 тисяч гривень.

      Його дружина з 2016-го їздить на позашляховику Toyota Rav4, яку придбала за 674,5 тисячі гривень.

      У 2017-му Гриценко отримав 139 620 гривень пенсії, 14 885 зарплати – він працює викладачем у Києво-Могилянській академії. Майже 178 тисяч гривень лідер "Громадянської позиції" отримав у вигляді процентів від вкладу в "Ощадбанку".

      У цьому державному банку на його рахунках зберігається 134 426 доларів США, а у готівці родина Гриценка тримає ще 36 тисяч доларів та 120 тисяч гривень.

      Хто такий Анатолій Гриценко: дивіться відео

       

      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Анатолій Гриценко е-декларування Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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