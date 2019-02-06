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      Иск Ирины Луценко против Гриценко: у экс-министра обороны громко отреагировали

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      Анатолий Гриценко
      Анатолий Гриценко / 24 канал

      В пресс-службе Анатолия Гриценко утверждают, что пока тот никаких официальных исков в суд не получал, а если получит, то политик прятаться не будет. Также здесь утверждают, что инициатором скандала Луценко – Гриценко является Президент Украины Петр Порошенко.

      Жена генпрокурора Ирина Луценко подала в суд иск против бывшего министра обороны Анатолия Гриценко на 2,5 миллиона гривен. По ее словам, бывший министр обороны "оскорбил честь и достоинство семьи Луценко".

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      "Сумма иска будет составлять 2,5 миллиона гривен. Это та сумма, которую Анатолий Гриценко нашел, чтобы сделать платеж, который принимает Центризбирком у кандидатов в президенты. Если он нашел ее как будущий верховный главнокомандующий (это он так думает, но так не думает народ Украины, так не думаю я как мать воина), то проигранный им в суде иск обойдется ему в тот же залог", – пояснила жена генпрокурора.

      Что касается самих обвинений в сторону Гриценко, то он ранее заявлял, что некоторые чиновники прятали своих детей от фронта, а если и посылали на войну, то возвращали их заранее. Такие упреки касались и действующего главы ГПУ Юрия Луценко.

      Генпрокурор, со своей стороны, заявил, что все это ложь, поскольку его сын "ушел в 2014 году на фронт добровольцем", служил в 55 Запорожской бригаде, а также принимал участие в военных действиях вблизи Песков и обороне Донецкого аэропорта. Это впоследствии подтвердила и Ирина Луценко. Кроме того, Юрий Луценко потребовал извинений от Гриценко.

      Гриценко же извинился, но сделал это только перед Луценко-младшим, взамен старшего назвал "патологически лживым по жизни", поэтому, по его словам, перед ним "не за что извиняться" и он не будет этого делать.

      Пресс-служба Анатолия Гриценко уже отреагировала на иск Ирины Луценко и ее громкие слова.

      "Вовлекать собственного сына в войну с оппонентами в угоду своему куму Порошенко – это верх цинизма. Мы искренне приветствуем шаг каждого человека пойти на войну и выполнить свой гражданский долг. Но гоже ли маме настоящего воина, который решил защищать свою землю по зову души и сердца, кричать об этом на каждой многолюдном площади? Более того, судиться... Почему этот взрослый человек, который в свое время принял такое судьбоносное для себя решение, сам не может рассказать о своей службе искренне и без помощи мамы? И знает ли он, что его имя используют в грязном политическом театре одного актера – Петра Порошенко?" – не стесняясь слов, отметили представители Гриценко.

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      Кроме того, здесь отметили, что сейчас против Анатолия Гриценко нет ни одного производства и не получено ни одного официального иска.

      "А в случае их появления мы не будем прятаться и честно придем в суд, если до этого дойдет дело. Но хотим добавить на заметку: все предыдущие суды против власти наша команда выиграла. Поэтому мы убеждены, что этот иск также она проигрывает", – добавили в пресс-службе.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Анатолий Гриценко Юрий Луценко Судьи Ирина Луценко
      Источник: 24 канал
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