Слідом за Луценком у брехні Гриценка звинуватив Гелетей: голова УДО попросив того зайти в гості

Начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей попросив вибачень у кандидата у президенти та колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка. За його словами, то говорить неправду та спотворює факти, видаючи чорне за біле. Крім того,керівник УДО зролбив закид у бік Гриценка, що той не брав участь у війні на Донбасі.

Напередодні колишній міністр оборони та кандидат у президенти Анатолій Гриценко заявив, що чинний Голова Управління держохорони (УДО) Валерій Гелетей "ні дня не служив у армїї", а у 1990-х працював в УБОЗ (Управління боротьби з організованою злочинністю) та УБЕЗ (Управління боротьби з економічною злочинністю), де нібито займався "суцільним хабарництвом і кришуванням"

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Гелетей, зі свого боку, не забарився з відповіддю та назвав такі слова "брудним піаром". Крім того, начальник УДО звинуватив Гриценка у брехні.

Він, зокрема, перелічив своїй заслуги на чинній посаді. За словами начальника УДО, представники очолюваного ним відомства під його керівництвом:

– одними з перших відправились у зону бойових дій;

– звільнили Управління СБУ у Донецькій області, що стала першою звільненою адмінбудівлею на окупованих територіях;

– провели низку успішних операцій, включно з зачисткою гори Карачун;

– забезпечили ефективне контрснайперське прикриття для підрозділів ЗСУ.

Водночас голова УДО наголосив, що на момент його призначення на посаду Міністра оборони України (3 липня 2014 рік) більшу частину Донецької та Луганської областей вже захопили спецслужби ворога й зрадники, і Гриценко мав про це знати.

Зайдіть у гості вибачитись за свої слова! Поговоримо з вами про те, хто з міністрів оборони так "професійно" розпродав армію, систематично розвалюючи її корупційними схемами, хто продавав останні військові шпиталі російським банкам і пустив з молотка військові об’єкти на чорноморському узбережжі Криму. Розповім вам, де воювали сини Президента України Петра Порошенка та Генерального прокурора Юрія Луценка, а де у цей час перебували Ви,

– зауважив Гелетей.

Крім того, силовик переконує, що інформація, про роботу у підрозділах з боротьби з економічними злочинами чи в прокуратурі, якесь "кришування" тощо відповідають дійсності". Як підкреслив він, більшу частину свого життя працював і очолював підрозділи з боротьи з організованими бандформуваннями та підрозділи кримінальної розвідки, "і саме цей досвід був вкрай необхідний для боротьби з терористичними та бандитськими угрупуваннями в районі бойових дій у 2014 році".

"Тому я як офіцер не дозволю Вам спотворювати подвиг тих військовослужбовців Збройних Сил України, які кожного дня відвойовували Україні її міста й села, піднімали над ними українські прапори та, ризикуючи життям, йшли вперед, звільнивши третину захопленої ворогом території. Тож згадайте про офіцерську честь і припиніть говорити неправду, бо чесних більше, а ви – не один із них!", – підсумував Гелетей.

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Раніше навколо Гриценка виник ще один скандал. Так, генпрокурор Юрій Луценко зажадав від нього вибачень за слова, що очільник ГПУ нібито ховав сина від участі в АТО на Донбасі. У відповідь кандидат у президенти заявив, що Луценко занадто гостро відреагував. Як пояснив Гриценко, , чиновники завчано повертали своїх дітей завчасно додому в той час, коли інших мобілізували на рік і більше.

Це – правда. І вибачатися, тим більше перед Луценком, патологічно брехливим по життю, нема за що та не буду цього робимти. Я знаю, що Луценко-син – дійсно доброволець, воїн, знаю, що він був в АТО, хоча й далеко не рік, як інші. Але воював, тому честь синові та хвала. Якщо мої слова його якось зачепили, то Луценкові-сину я приношу свої вибачення,

– зазначив екс-міністр оборони.