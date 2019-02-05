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      Гучні заяви Луценка щодо міністрів оборони: чи хоче Порошенко нейтралізувати Гриценка

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      За результатами соціологічних досліджень, Петро Порошенко займає дуже неперспективну позицію, що стосується перетіку голосів від одного кандидата до іншого. Тому зниження рейтингу Анатолія Гриценка, зважаючи на нещодавні звинувачення, не додасть голосів чинному президенту.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач Леонід Швець.

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      Заява Луценка з натяком на причетність Гриценка до розкрадання армії – це відповідь на його закиди проти генпрокурора, певна особиста образа? Чи такий напад на кандидата, який є опозицією до чинної влади?

      Якби не було особистих нападів, я думаю, що все одно цей крок був запланований. На жаль, генпрокурор демонструє свою дуже активну участь на боці одного з кандидатів – Петра Порошенка. Хоча закон забороняє йому вести активну політичну пропаганду на користь кандидатів чи взагалі брати участь у виборчій кампанії.

      Пан Луценко сказав, що він нібито перебуває у відпустці, а був на з'їзді, на якому висувався Порошенко. Це дуже погано з точки зору інституту Генеральної прокуратури, яка втрачає і без того дуже маленьку довіру. До речі, Юрій Луценко один із політиків із найменшою довірою та підтримкою. Ось і результат. Чи може підтримка такої людини принести Порошенку якісь бали, я не знаю. З політтехнологічної точки зору – це ніщо.

      Наскільки такі критичні заяви впливають на рейтинг та можуть знизити його?

      Рейтинг Гриценка і так не дуже високий. І я не думаю, що там можна ще щось знизити. Всі ці закиди про розпродаж зброї ми вже чули давно. До речі, ми їх чули перед тим і від інших кандидатів під час інших кампаній. Нагадую, він брав участь у кампанії 2010 року. Все що там можна було знизити – вже знизили.

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      Інша справа, що це не вплине на зростання рейтингу Порошенка. Якщо ми подивимося результати соціології, вона показує, що перетік голосів йде від одних кандидатів іншим. Порошенко в цьому плані дуже неперспективний кандидат. Йому майже нічого не перепадає від того, що скорочуються рейтинги інших.

      Відео: хто такий Анатолій Гриценко

      За списком кандидатів у президенти 2019 можна слідкувати тут (постійно оновлюється).
      Дізнатися більше про кожного кандидата можна тут.

      вибори президента 2019
      Вибори президента 2019: головні дати

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Анатолій Гриценко Юрій Луценко Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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