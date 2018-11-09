Дружина генпрокурора Луценка виштовхала вагітну журналістку через незручне питання
Дружина Юрія Луценка народна депутатка Ірина Луценко виштовхала журналістку 24 каналу через незручне питання щодо нецензурної лексики генпрокурора України.
Скандал навколо лайки Юрія Луценка розгорівся 6 листопада під час його виступу в парламенті.
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Тоді генеральний прокурор назвав народного депутата Єгора Соболєва "нєдорослью". І вжив ще кілька образливих і нецензурних слів на його адресу. Вони спровокували хвилю обурення в парламенті.
Відео лайки генпрокурора Луценка
Журналістка 24 каналу Тетяна Шевченко вирішила поцікавитись у дружини генпрокурора щодо образливих висловлювань її чоловіка. Ірина Луценко штовхнула журналістку, яка, до речі, вагітна, та втікла з кулуарів.
Відео, як Ірина Луценко виштовхала журналістку
Дивіться коментар депутата Єгора Соболєва щодо лайки генпрокурора
Варто зазначити, що у вівторок, 6 листопада, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть заяву про відставку. Про це він сказав під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Відео про те, які помилки зробив Луценко на посаді генпрокурора