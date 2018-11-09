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      Дружина генпрокурора Луценка виштовхала вагітну журналістку через незручне питання

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      Дружина Луценка виштовхала вагітну журналістку через незручне питання
      Дружина Луценка виштовхала вагітну журналістку через незручне питання / Screenshot

      Дружина Юрія Луценка народна депутатка Ірина Луценко виштовхала журналістку 24 каналу через незручне питання щодо нецензурної лексики генпрокурора України.

      Скандал навколо лайки Юрія Луценка розгорівся 6 листопада під час його виступу в парламенті.

      Читайте також: Юрій Луценко й Арсен Аваков, ідіть у відставку разом, – Соболєв

      Тоді генеральний прокурор назвав народного депутата Єгора Соболєва "нєдорослью". І вжив ще кілька образливих і нецензурних слів на його адресу. Вони спровокували хвилю обурення в парламенті. 

      Відео лайки генпрокурора Луценка

       

      Журналістка 24 каналу Тетяна Шевченко вирішила поцікавитись у дружини генпрокурора щодо образливих висловлювань її чоловіка. Ірина Луценко штовхнула журналістку, яка, до речі, вагітна, та втікла з кулуарів.

      Відео, як Ірина Луценко виштовхала журналістку

      Дивіться коментар депутата Єгора Соболєва щодо лайки генпрокурора

      Варто зазначити, що у вівторок, 6 листопада, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть заяву про відставку. Про це він сказав під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк.

      Відео про те, які помилки зробив Луценко на посаді генпрокурора

       

      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко ГПУ Ірина Луценко журналісти ЗМІ Медіа
      Джерело: 24 канал
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