Юрій Луценко й Арсен Аваков, ідіть у відставку разом, – Соболєв

Народний депутат Єгор Соболєв заявив з трибуни парламенту, що хоче, аби міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пішов у відставку разом з Юрієм Луценко.

Нагадаємо, 6 листопада генпрокурор Юрій Луценко вирішив подати у відставку після смерті активістки Катерини Гандзюк, мотивуючи це тим, що "не хоче триматись за крісло".

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"Усі витоки, які заважають слідству, мають бути розслідувані і покарані. Витік зі слідства неможливий без слідчого або прокурора. Щоб слідство було справжнім і незалежним, Юрій Луценко й Арсен Аваков, ідіть у відставку разом", – закликав Соболєв.

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Як пише Gazeta.ua, причиною такої заяви стало те, що, на думку народних депутатів, Юрій Луценко та Арсен Аваков мають піти з посад через неспроможність реформувати правоохоронну систему. Доказом відсутності реформ правозахисники вважають справи нападів на громадських активістів.

Тим часом, сам Аваков не прийшов на виклик до парламенту.