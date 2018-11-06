Юрий Луценко и Арсен Аваков, уходите в отставку вместе, – Соболев

Народный депутат Егор Соболев заявил с трибуны парламента, что хочет, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков ушел в отставку вместе с Юрием Луценко.

Напомним, 6 ноября генпрокурор Юрий Луценко решил подать в отставку после смерти активистки Екатерины Гандзюк, мотивируя это тем, что "не хочет держаться за кресло".

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"Все утечки, которые мешают следствию, должны быть расследованы и наказаны. Утечку из следствия невозможно без следователя или прокурора. Чтобы следствие было настоящим и независимым, Юрий Луценко и Арсен Аваков, уходите в отставку вместе", – призвал Соболев.

Видео: провалы Юрия Луценко на посту генпрокурора

Как пишет Gazeta.ua, причиной такого заявления стало то, что, по мнению народных депутатов, Юрий Луценко и Арсен Аваков должны уйти с должностей из-за неспособности реформировать правоохранительную систему. Доказательством отсутствия реформ правозащитники считают дела нападений на общественных активистов.

Между тем, сам Аваков не пришел на вызов в парламент.