Путин ошибся, – Аваков о санкциях РФ против украинцев

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал введенніе Россией экономические ограничения против украинских политиков и компаний и подчеркнул, что Кремль не сможет победить украинцев ни санкциями, ни уголовными делами.

Об этом глава МВД написал в Twitter.

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По его словам, в российские санкции попали более трехсот украинцев, однако в действительности несокрушимых и патриотических граждан – миллионы.

Ошибся Путин. Нас не 322, нас – миллионы украинцев, которых точно не одолеешь ни санкциями, ни уголовными делами ... Мы будем сдерживать бешеную собаку путинского режима и мы в итоге обязательно победим, потому что "наше дело правое",

– заявил Аваков.

Ошибся путин. Нас не 322, нас - миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями , ни уголовными делами... Мы будем сдерживать бешеную собаку путинского режима и мы в итоге обязательно победим, потому что наше дело правое! pic.twitter.com/KdCk3XIlir — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 1 ноября 2018 г.

Напомним, 24 канал сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.