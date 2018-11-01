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      Путін помилився, – Аваков про санкції РФ проти українців

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      Аваков прокоментував внесення його до санкційного списку РФ
      Аваков прокоментував внесення його до санкційного списку РФ / Фото з відкритих джерел

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував запроваджені Росією економічні обмеження проти українських політиків і компаній та наголосив, що Кремль не зможе перемогти українців ні санкціями, ні кримінальними справами.

      Про це глава МВС написав у Twitter.

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      За його словами, під російські санкції потрапили понад три сотні українців, проте насправді незламних і патріотичних громадян – мільйони.

      Помилився Путін. Нас не 322, нас – мільйони українців, яких точно не подолаєш ні санкціями, ні кримінальними справами... Ми стримуватимемо скаженого собаку путінського режиму і ми у результаті обов'язково переможемо, тому що "наше діло праве",
      – заявив Аваков.

       

      Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.
       

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Санкції Санкції Росії проти України Арсен Аваков
      Джерело: 24 Канал
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