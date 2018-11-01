Путін помилився, – Аваков про санкції РФ проти українців

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував запроваджені Росією економічні обмеження проти українських політиків і компаній та наголосив, що Кремль не зможе перемогти українців ні санкціями, ні кримінальними справами.

Про це глава МВС написав у Twitter.

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За його словами, під російські санкції потрапили понад три сотні українців, проте насправді незламних і патріотичних громадян – мільйони.

Помилився Путін. Нас не 322, нас – мільйони українців, яких точно не подолаєш ні санкціями, ні кримінальними справами... Ми стримуватимемо скаженого собаку путінського режиму і ми у результаті обов'язково переможемо, тому що "наше діло праве",

– заявив Аваков.

Ошибся путин. Нас не 322, нас - миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями , ни уголовными делами... Мы будем сдерживать бешеную собаку путинского режима и мы в итоге обязательно победим, потому что наше дело правое! pic.twitter.com/KdCk3XIlir — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 1 ноября 2018 г.

Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.

