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      Дружина генрокурора обурила соцмережі заявами про неймовірні успіхи ГПУ: відео

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      Ірина Луценко обурила соцмережі заявами про успіхи ГПУ
      Ірина Луценко обурила соцмережі заявами про успіхи ГПУ / Фото з відкритих джерел

      Народна депутатка Ірина Луценко розповіла в ефірі одного з українських телеканалів про "неймовірні успіхи ГПУ". Цифри, які озвучила дружина генпрокурора Юрія Луценка, обурили користувачів мережі.

      Відповідне відео опубліковали на сторінці Центру Протидії Корупції в Facebook.

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      Так, Ірина Луценко в ефірі телеканалу "Прямий" розповіла про ефективність роботи ГПУ за часів головування Юрія Луценка. Серед іншого народна депутатка згадала про "повернення близько 60 тисяч квадратних метрів земель, надзвичайної величезної кількість гектарів лісу," а також майна, приміщень та державних підприємств. 

      Сьогодні в прокуратурі – півтора мільйона справ, які підуть до суду,
      – додала також Ірина Луценко. 

      На уточнююче запитання ведучого щодо того, про які саме півтора мільйона справ йдеться, Ірина Луценко відповіла, що "звичайних мільйона".

      "Отака величезна кількість справ, які зареєстровані в єдиному реєстрі", – пояснила вона.

      Користувачі у коментарях висловлювали обурення такими цифрами від дружини генпрокурора. 

      ГПУ Ірина Луценко

      ГПУ ,Луценко

      ГПУ Ірина Луценко

      Нагадаємо, 6 листопада генпрокурор Юрій Луценко вирішив подати у відставку після смерті активістки Катерини Гандзюк, мотивуючи це тим, що "не хоче триматись за крісло". Наступного дня генпрокурор подав президентові Петру Порошенку заяву про відставку із займаної посади, однак той 9 листопада повернув заяву генпрокурора. президент мотивував це тим, що Юрій Луценко отримав вотум довіри в парламенті. Після цього очільник ГПУ заявив, що "працюватиме максимально" зі всіма справами щодо нападів на активістів.

       

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      Теги: Новини України Ірина Луценко Юрій Луценко ГПУ Фотоновини Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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