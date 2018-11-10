Жена генрокурора возмутила соцсети заявлениями о невероятных успехах ГПУ: видео

Народный депутат Ирина Луценко рассказала в эфире одного из украинских телеканалов о "невероятных успехах ГПУ". Цифры, которые озвучила жена генпрокурора Юрия Луценко, возмутили пользователей сети.

Соответствующее видео опубликовали на странице Центра Противодействия Коррупции в Facebook.

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Так, Ирина Луценко в эфире телеканала "Прямой" рассказала об эффективности работы ГПУ за время руководства Юрия Луценко. Среди прочего народный депутат вспомнила о "возвращении около 60 тысяч квадратных метров земель, чрезвычайно огромном количестве гектаров леса," а также имущества, помещений и государственных предприятий.

Сегодня в прокуратуре – полтора миллиона дел, которые пойдут в суд,

– добавила также Ирина Луценко.

На уточняющий вопрос ведущего о том, о каких именно полутрах миллионах дел говорится, Ирина Луценко ответила, что "обычных миллионах".

"Вот такое огромное количество дел, которые зарегистрированы в едином реестре", – объяснила она.

Пользователи в комментариях выражали возмущение такими цифрами от жены генпрокурора.

Напомним, 6 ноября генпрокурор Юрий Луценко решил подать в отставку после смерти активистки Екатерины Гандзюк, мотивируя это тем, что "не хочет держаться за кресло". На следующий день генпрокурор подал президенту Петру Порошенко заявление об отставке с занимаемой должности, однако тот 9 ноября вернул заявление генпрокурора. президент мотивировал это тем, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте. После этого глава ГПУ заявил, что "будет работать максимально" со всеми делами по нападениям на активистов.

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