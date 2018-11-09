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      "Я вынужден работать": Луценко прокомментировал реакцию Порошенко на заявление об отставке

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      Луценко подтвердил, что Порошеко завернул его заявление об отставке
      Луценко подтвердил, что Порошеко завернул его заявление об отставке / Фото из открытых источников

      Полученный вотум доверия и отклонение заявления об отставке президентом продолжает "ответственность" Юрия Луценко. Теперь генпрокурор обещает "работать по максимуму" со всеми делами относительно нападений на активистов.

      Об этом генпрокурор отметил в эфире программы "Эхо Украины" на телеканале "Прямой".

      Смотрите также: Луценко уходит, но совсем немного: на какую политическую практику рассчитывает генпрокурор

      Ранее 24 канал писал, что Президент Украины Петр Порошенко вернул генпрокурору Юрию Луценко его заявление об отставке.

      Гепрокурор отметил, что поступил так, "как учит нас европейская практика".

      В случае острого общественного возмущения ответственный за тот или иной участок работы предлагает отправить себя в отставку. Мне выразил парламент недоверие аж 38 голосами. Это означает вотум доверия. Значит, я вынужден работать,
      – сказал генпрокурор.

      Луценко добавил, что это продолжает его ответственность, и он будет работать максимально как в случае с делом о нападении на Екатерину Гандзюк, так и в 54 случаях нападений на других активистов.

      "Я сообщил, что подаю в отставку. Парламент поставил этот вопрос на голосование. За мою отставку проголосовало 38 депутатов. Президент, который получил мое заявление, на основании этого отклонил мое ходатайство", – отметил он.

      Напомним, 6 ноября генпрокурор Юрий Луценко решил подать в отставку после смерти активистки Екатерины Гандзюк, мотивируя это тем, что "не хочет держаться за кресло". После этого по просьбе первого вице-спикера Ирины Геращенко вопрос о возможности отставки Луценко с должности генерального прокурора поставили на рейтинговое голосование. "За" проголосовали 38 нардепов, 116 – "против".

      Кто такой Юрий Луценко: смотрите видео

       

      ОТСТАВКА ЛУЦЕНКО: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

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      Теги: Петр Порошенко Юрий Луценко Новости Украины Новости политики ГПУ Администрация Президента
      Источник: 24 Канал
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