"Я вынужден работать": Луценко прокомментировал реакцию Порошенко на заявление об отставке

Полученный вотум доверия и отклонение заявления об отставке президентом продолжает "ответственность" Юрия Луценко. Теперь генпрокурор обещает "работать по максимуму" со всеми делами относительно нападений на активистов.

Об этом генпрокурор отметил в эфире программы "Эхо Украины" на телеканале "Прямой".

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Ранее 24 канал писал, что Президент Украины Петр Порошенко вернул генпрокурору Юрию Луценко его заявление об отставке.

Гепрокурор отметил, что поступил так, "как учит нас европейская практика".

В случае острого общественного возмущения ответственный за тот или иной участок работы предлагает отправить себя в отставку. Мне выразил парламент недоверие аж 38 голосами. Это означает вотум доверия. Значит, я вынужден работать,

– сказал генпрокурор.

Луценко добавил, что это продолжает его ответственность, и он будет работать максимально как в случае с делом о нападении на Екатерину Гандзюк, так и в 54 случаях нападений на других активистов.

"Я сообщил, что подаю в отставку. Парламент поставил этот вопрос на голосование. За мою отставку проголосовало 38 депутатов. Президент, который получил мое заявление, на основании этого отклонил мое ходатайство", – отметил он.

Напомним, 6 ноября генпрокурор Юрий Луценко решил подать в отставку после смерти активистки Екатерины Гандзюк, мотивируя это тем, что "не хочет держаться за кресло". После этого по просьбе первого вице-спикера Ирины Геращенко вопрос о возможности отставки Луценко с должности генерального прокурора поставили на рейтинговое голосование. "За" проголосовали 38 нардепов, 116 – "против".

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