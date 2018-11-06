Луценко уходит в отставку: бурная реакция соцсетей
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко завил, что с 6 ноября уходит в отставку. Об этом он сказал, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
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На известие об отставке Луценко мгновенно отреагировали пользователи социальных сетей. Так, люди разделились в своих оценках такого развития событий: часть одобряют отставку генпрокурора, а часть осуждают ее.
Это символический шаг для снятия напряжения в обществе из-за убийства Екатерины Гандзюк. Можно сказать, по-европейски,
– прокомментировал отставку Луценко политический эксперт Алексей Минаков.
Смотрите видео о пребывании Юрия Луценко на посту генпрокурора: