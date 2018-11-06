Луценко уходит в отставку: бурная реакция соцсетей

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко завил, что с 6 ноября уходит в отставку. Об этом он сказал, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

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На известие об отставке Луценко мгновенно отреагировали пользователи социальных сетей. Так, люди разделились в своих оценках такого развития событий: часть одобряют отставку генпрокурора, а часть осуждают ее.

Это символический шаг для снятия напряжения в обществе из-за убийства Екатерины Гандзюк. Можно сказать, по-европейски,

– прокомментировал отставку Луценко политический эксперт Алексей Минаков.

Раз Луценко йде у відставку, то виникає логічне питання:



- Який кум Порошенка без роботи зараз? — Априори прав (@aprioriprav) 6 ноября 2018 г.

Генпрокурор Луценко подал прошение об отставке. Хочет сбежать с тонущего корабля. Понимает, что Порошенко будет использовать силовиков для переизбрания. Ну уж нет, пусть работает до конца - и несет ответственность за власть своего кума. https://t.co/KqhTB3UnPu — Leshchenko (@Leshchenkos) 6 ноября 2018 г.

Відставку не приймуть, всі медіакурви як завжди наїдяться своїх свіжонарізаних теплих фекалій, і буде "кококо" про чергову зраду.

Ви, як глисти, вам просто потрібні фекалії. А ще гроші.

Гроші й фекалії. Це ваше, шановні медіакурви.

Пишіть вже про це прямо. — Яків Євгенович (@ua_100) 6 ноября 2018 г.

Аргумент с Найемом - худший, который Луценко мог придумать против своей отставки. Худший, если бы в зале ВРУ многих интересовала эффективность прокуратуры и оценка его работы. А так - лучший, конечно. — Лось (@al_gedz) 6 ноября 2018 г.

Говорят, что Луценко подал в отставку. Думаю, это не более, чем операция прикрытия. У бедного Юрика, эту отставку не примут, не Порошенко, ни Верховная Рада. Не для того они нарушали законы, платили иного денег,... https://t.co/7hdV66aujd — Владимир Малышев (@vmaltv) 6 ноября 2018 г.

Практически уверен, что нет. Все таки Луценко большой друг (пускай и не 100% искренний) Порошенко и нужен последнему именно на этой должности на данном этапе (перед выборами) Поэтому в Раде будет большая торговля, но вряд ли за отставку проголосуют. — William Percy (@WilliamPercy21) 6 ноября 2018 г.

Смотрите видео о пребывании Юрия Луценко на посту генпрокурора: