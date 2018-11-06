Луценко іде у відставку: бурхлива реакція соцмереж
Генеральний прокурор України Юрій Луценко завив, що з 6 листопада йде у відставку. Про це він сказав, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.
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На звістку про відставку Луценка миттєво зреагували користувачі соціальних мереж. Так, люди розділилися у своїх оцінках такого розвитку подій: частина схвалюють відставку генпрокурора, а частина засуджують її.
Це символічний крок для зняття напруги в суспільстві через вбивство Катерини Гандзюк. Можна сказати, по-європейськи,
– прокоментував відставку Луценка політичний експерт Олексій Мінаков.
Дивіться відео про перебування Юрія Луценка на посаді генпрокурора:
Джерело: 24 канал
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