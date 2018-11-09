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      "Я вимушений працювати": Луценко прокоментував реакцію Порошенка на заяву про відставку

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      Луценко підтвердив, що Порошеко завернув його заяву про відставку
      Луценко підтвердив, що Порошеко завернув його заяву про відставку / 24 канал

      Отриманий вотум довіри і відхилення заяви про відставку президентом продовжує "відповідальність" Юрія Луценка. Тепер генпрокурор обіцяє "працювати максимально" зі всіма справами щодо нападів на активістів.

      Про це генпрокурор зазначив в ефірі програми "Ехо України" на телеканалі "Прямий".

      Дивіться також: Луценко йде, але зовсім трішки: на яку політичну практику розраховує генпрокурор

      Раніше 24 канал писав, що Президент України Петро Порошенко повернув генпрокурору Юрію Луценку його заяву про відставку.

      Гепрокурор натомість наголосив, що вчинив так, "як вчить нас європейська практика".

      У разі гострого суспільного обурення відповідальний за ту чи іншу ділянку роботи пропонує відправити себе у відставку. Мені висловив парламент недовіру аж 38 голосами. Це означає вотум довіри. Значить, я вимушений працювати,
      – сказав генпрокурор.

      Луценко також додав, що це продовжує його відповідальність і він працюватиме максимально як у випадку зі справою щодо нападу на Катерину Гандзюк, так і у 54 випадках нападів на інших активістів.

      "Я повідомив, що подаю у відставку. Парламент поставив це питання на голосування. За мою відставку проголосувало 38 депутатів. Президент, який отримав мою заяву, на підставі цього відхилив моє клопотання", – зазначив він.

      Нагадаємо, 6 листопада генпрокурор Юрій Луценко вирішив подати у відставку після смерті активістки Катерини Гандзюк, мотивуючи це тим, що "не хоче триматись за крісло". Після цього на прохання першого віце-спікера Ірини Геращенко питання про можливість відставки Луценка з посади генерального прокурора поставили на рейтингове голосування. "За" проголосували 38 нардепів, 116 – "проти".

      Хто такий Юрій Луценко: дивіться відео

       

      ВІДСТАВКА ЛУЦЕНКА: ХРОНІКА ПОДІЙ

      Теги: Петро Порошенко Юрій Луценко Новини України Новини політики Адміністрація Президента ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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