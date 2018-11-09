"Я вимушений працювати": Луценко прокоментував реакцію Порошенка на заяву про відставку

Отриманий вотум довіри і відхилення заяви про відставку президентом продовжує "відповідальність" Юрія Луценка. Тепер генпрокурор обіцяє "працювати максимально" зі всіма справами щодо нападів на активістів.

Про це генпрокурор зазначив в ефірі програми "Ехо України" на телеканалі "Прямий".

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Раніше 24 канал писав, що Президент України Петро Порошенко повернув генпрокурору Юрію Луценку його заяву про відставку.

Гепрокурор натомість наголосив, що вчинив так, "як вчить нас європейська практика".

У разі гострого суспільного обурення відповідальний за ту чи іншу ділянку роботи пропонує відправити себе у відставку. Мені висловив парламент недовіру аж 38 голосами. Це означає вотум довіри. Значить, я вимушений працювати,

– сказав генпрокурор.

Луценко також додав, що це продовжує його відповідальність і він працюватиме максимально як у випадку зі справою щодо нападу на Катерину Гандзюк, так і у 54 випадках нападів на інших активістів.

"Я повідомив, що подаю у відставку. Парламент поставив це питання на голосування. За мою відставку проголосувало 38 депутатів. Президент, який отримав мою заяву, на підставі цього відхилив моє клопотання", – зазначив він.

Нагадаємо, 6 листопада генпрокурор Юрій Луценко вирішив подати у відставку після смерті активістки Катерини Гандзюк, мотивуючи це тим, що "не хоче триматись за крісло". Після цього на прохання першого віце-спікера Ірини Геращенко питання про можливість відставки Луценка з посади генерального прокурора поставили на рейтингове голосування. "За" проголосували 38 нардепів, 116 – "проти".

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