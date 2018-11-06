15:34
6 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Складні стосунки Жиріновського і мігрантів. Путін повертає СРСР
      Вєсті Кремля
      22:33, 5 листопада
      Вєсті.UA. Як Ляшко осідлав паровоз. Міцний кулак вождя Киви
      Вєсті.UA
      22:04, 5 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Луценко починає виборчу кампанію, – експерт про намір генпрокурора звільнитися

      223 Читать новость на русском
      Луценко хоче розірвати стосунки з Порошенком?
      Луценко хоче розірвати стосунки з Порошенком? / Фото з відкритих джерел

      Заява про відставку з посади генпрокурора – спроба Луценка зняти з себе відповідальність за відсутність конкретних результатів у розслідуванні резонансних злочинів. Луценко починає свою виборчу кампанію.

      Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

      Читайте також: Луценко подає у відставку: що встиг зробити на посаді

      Луценко хоче очиститися від негативного шлейфу влади та створити свій новий політичний образ. Тому заява про відставку – старт власної парламентської кампанії. І месидж кільком політикам про переговори щодо участі Луценка у їхніх виборчих кампаніях,
      – вважає Микола Давидюк.

      Як говорить політолог, серед тих, з ким Луценко готовий вести переговори – Порошенко, Кличко та Тимошенко. При цьому, за словами Давидюка, не факт, що Порошенко відправить Луценка у відставку. У нього стратегія – збирати до купи стару коаліцію. Якщо ж президент внесе подання до парламенту, депутати його не підтримають. Хоча Луценко розраховує на звільнення, але нардепи можуть спеціально його "підвісити" на посаді генпрокурора.

      Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть заяву про відставку 6 листопада. Про це він сказав під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. "Щоб не було ніяких сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву президенту України про відставку, і ви в парламенті повинні розглянути це питання", – сказав Луценко. Він також наголосив, що не розуміє, для чого створювати тимчасову слідчу комісію, до оголошення результатів слідства. І назвав це "боротьбою за владу".

      Урядова коаліція не планує підтримувати відставку генерального прокурора України Юрія Луценка, незважаючи на його заяву. Про це у вівторок заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко в парламенті.

      31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Після кількох місяців боротьби лікарів за її життя, Катерина все ж померла...

      22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини.

      Провали Юрія Луценка. Відео 

       

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Катерина Гандзюк Верховна Рада Юрій Луценко ГПУ Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Луценко подає у відставку: що встиг зробити на посаді
      сьогодні , 13:10 Луценко подає у відставку: що встиг зробити на посаді
      Інна Жолобович
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      сьогодні , 09:00 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур
      Хто замовив Катю Гандзюк: кого активісти звинувачують у вбивстві і що про них відомо
      сьогодні , 15:25 Хто замовив Катю Гандзюк: кого активісти звинувачують у вбивстві і що про них відомо
      Євгенія Мазур
      Хто був усім, стає нічим: про гірку долю героїв "Новоросії"
      сьогодні , 15:00 Хто був усім, стає нічим: про гірку долю героїв "Новоросії"
      Олексій Чибісов
      Луценко йде у відставку: топ-факти про генерального "шоумена" країни
      сьогодні , 14:03 Луценко йде у відставку: топ-факти про генерального "шоумена" країни
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук