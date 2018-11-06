Луценко починає виборчу кампанію, – експерт про намір генпрокурора звільнитися

Заява про відставку з посади генпрокурора – спроба Луценка зняти з себе відповідальність за відсутність конкретних результатів у розслідуванні резонансних злочинів. Луценко починає свою виборчу кампанію.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Луценко хоче очиститися від негативного шлейфу влади та створити свій новий політичний образ. Тому заява про відставку – старт власної парламентської кампанії. І месидж кільком політикам про переговори щодо участі Луценка у їхніх виборчих кампаніях,

– вважає Микола Давидюк.

Як говорить політолог, серед тих, з ким Луценко готовий вести переговори – Порошенко, Кличко та Тимошенко. При цьому, за словами Давидюка, не факт, що Порошенко відправить Луценка у відставку. У нього стратегія – збирати до купи стару коаліцію. Якщо ж президент внесе подання до парламенту, депутати його не підтримають. Хоча Луценко розраховує на звільнення, але нардепи можуть спеціально його "підвісити" на посаді генпрокурора.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть заяву про відставку 6 листопада. Про це він сказав під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. "Щоб не було ніяких сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву президенту України про відставку, і ви в парламенті повинні розглянути це питання", – сказав Луценко. Він також наголосив, що не розуміє, для чого створювати тимчасову слідчу комісію, до оголошення результатів слідства. І назвав це "боротьбою за владу".



Урядова коаліція не планує підтримувати відставку генерального прокурора України Юрія Луценка, незважаючи на його заяву. Про це у вівторок заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко в парламенті.



31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Після кількох місяців боротьби лікарів за її життя, Катерина все ж померла...



22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини.

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