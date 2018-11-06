Відставка Луценка: у коаліції заявляють, що не підтримають рішення генпрокурора

Урядова коаліція не планує підтримувати відставку генерального прокурора України Юрія Луценка, незважаючи на його заяву.

Про це у вівторок заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко в парламенті.

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"Ми, провладна коаліція, не підтримуємо відставку Юрія Луценка. Юрій Віталійович поставив це питання. Я звертаюся зараз до голови парламенту поставити (питання про відставку – "24") на голосування, і ми побачимо, що коаліція не дає на це голоси", – заявила заступник Парубія.

Нагадаємо, що генерального прокурора призначає та звільняє з посади Верховна Рада за поданням Президента.

Зазначимо, що генпрокурор Юрій Луценко вирішив подати у відставку після смерті активістки Катерини Гандзюк, мотивуючи це тим, що "не хоче триматись за крісло".