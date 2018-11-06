Отставка Луценко: в коалиции заявляют, что не поддержат решение генпрокурора

Правительственная коалиция не намерена поддерживать отставку генерального прокурора Украины Юрия Луценко, несмотря на его заявление.

Об этом во вторник заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в парламенте.

Читайте также: Луценко заявил, что уходит в отставку

"Мы, правящая коалиция, не поддерживаем отставку Юрия Луценко. Юрий Витальевич задал этот вопрос. Я обращаюсь сейчас к председателю парламента поставить (вопрос об отставке – "24") на голосование, и мы увидим, что коалиция не дает на это голоса", – заявила заместитель Парубия.

Напомним, что генерального прокурора назначает и увольняет с должности Верховная Рада по представлению Президента.

Отметим, что генпрокурор Юрий Луценко решил подать в отставку после смерти активистки Екатерины Гандзюк, мотивируя это тем, что "не хочет держаться за кресло".