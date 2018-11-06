Луценко начинает избирательную кампанию, – эксперт о намерении генпрокурора уволиться

Заявление об отставке с должности генпрокурора – попытка Луценко снять с себя ответственность за отсутствие конкретных результатов в расследовании резонансных преступлений. Луценко начинает свою избирательную кампанию.

Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Луценко хочет очиститься от негативного шлейфа власти и создать свой новый политический образ. Поэтому заявление об отставке – старт собственной парламентской кампании. И месседж нескольким политикам о переговорах об участии Луценко в их избирательных кампаниях,

– считает Николай Давидюк.

Как говорит политолог, среди тех, с кем Луценко готов вести переговоры – Порошенко, Кличко и Тимошенко. При этом, по словам Давыдюка, не факт, что Порошенко отправит Луценко в отставку. У него стратегия – собирать воедино старую коалицию. Если же президент внесет представление в парламент, депутаты его поддержат. Хотя Луценко рассчитывает на увольнение, но нардепы могут специально его "подвесить" на должности генпрокурора.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке 6 ноября. Об этом он сказал во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. "Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос", – сказал Луценко. Он также отметил, что не понимает, для чего создавать временную следственную комиссию, до объявления результатов следствия. И назвал это "борьбой за власть".



Правительственная коалиция не планирует поддерживать отставку генерального прокурора Украины Юрия Луценко, несмотря на его заявление. Об этом во вторник заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко в парламенте.



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Провалы Юрия Луценко. Видео