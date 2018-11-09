Порошенко не прийняв відставку Луценка

Президент Петро Порошенко повернув генпрокурору Юрію Луценку його заяву про відставку.

Цю інформацію підтвердили в Адміністрації Президента, пише "Інтерфакс-Україна".

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На Банковій пояснили, що таке рішення президент прийняв на основі рейтингового голосування у парламенті.

Президент повернув заяву генпрокурора, враховуючи, що Юрій Луценко отримав вотум довіри в парламенті,

– зазначили в Адміністрації.

6 листопада під час виступу з трибуни парламенту, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті активістки Катерини Гандзюк, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що подасть у відставку.



Після цього на прохання першого віце-спікера Ірини Геращенко питання про можливість відставки Луценка з посади генерального прокурора поставили на рейтингове голосування. "За" проголосували 38 нардепів, 116 – "проти".

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