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      Порошенко не прийняв відставку Луценка

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      Порошенко не прийняв відставку Луценка
      Порошенко не прийняв відставку Луценка

      Президент Петро Порошенко повернув генпрокурору Юрію Луценку його заяву про відставку.

      Цю інформацію підтвердили в Адміністрації Президента, пише "Інтерфакс-Україна".

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      На Банковій пояснили, що таке рішення президент прийняв на основі рейтингового голосування у парламенті.

      Президент повернув заяву генпрокурора, враховуючи, що Юрій Луценко отримав вотум довіри в парламенті,
      – зазначили в Адміністрації.

      6 листопада під час виступу з трибуни парламенту, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті активістки Катерини Гандзюк, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що подасть у відставку.

      Після цього на прохання першого віце-спікера Ірини Геращенко питання про можливість відставки Луценка з посади генерального прокурора поставили на рейтингове голосування. "За" проголосували 38 нардепів, 116 – "проти".

      Хто такий Юрій Луценко: дивіться відео

       
      Відставка Луценка: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко Адміністрація Президента Петро Порошенко ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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