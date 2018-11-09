Порошенко не принял отставку Луценко

Президент Петр Порошенко вернул генпрокурору Юрию Луценко его заявление об отставке.

Эту информацию подтвердили в Администрации Президента, пишет "Интерфакс-Украина".

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На Банковой объяснили, что такое решение президент принял на основе рейтингового голосования в парламенте.

Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте,

– отметили в администрации

6 ноября во время выступления с трибуны парламента, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти активистки Екатерины Гандзюк, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку.



После этого по просьбе первого вице-спикера Ирины Геращенко вопрос о возможности отставки Луценко с должности генерального прокурора поставили на рейтинговое голосование. "За" проголосовали 38 нардепов, 116 – "против".

Кто такой Юрий Луценко: смотрите видео