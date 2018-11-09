19:54
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря
      Вєсті Кремля
      21:57, 8 ноября
      Вести.UA. Эволюция Савченко. Письмо Путину
      Вєсті.UA
      19:54, 8 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Порошенко не принял отставку Луценко

      96 Читати новину українською
      Порошенко не принял отставку Луценко
      Порошенко не принял отставку Луценко

      Президент Петр Порошенко вернул генпрокурору Юрию Луценко его заявление об отставке.

      Эту информацию подтвердили в Администрации Президента, пишет "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: Дела Луценко: топ-5 поводов для отставки генпрокурора

      На Банковой объяснили, что такое решение президент принял на основе рейтингового голосования в парламенте.

      Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте,
      – отметили в администрации

      6 ноября во время выступления с трибуны парламента, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти активистки Екатерины Гандзюк, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку.

      После этого по просьбе первого вице-спикера Ирины Геращенко вопрос о возможности отставки Луценко с должности генерального прокурора поставили на рейтинговое голосование. "За" проголосовали 38 нардепов, 116 – "против".

      Кто такой Юрий Луценко: смотрите видео

       
      ОТСТАВКА ЛУЦЕНКО: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Луценко Администрация Президента Петр Порошенко ГПУ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Политическая реклама в Украине: выборы-2012 – возврат к диктатуре и сопротивление оппозиции
      сегодня , 19:10 Политическая реклама в Украине: выборы-2012 – возврат к диктатуре и сопротивление оппозиции
      Олександра Кравчук
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      5 ноября , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      Останні штрихи: за кілька днів до "виборів" на Донбасі масово затримують місцевих бойовиків
      сегодня , 19:00 Останні штрихи: за кілька днів до "виборів" на Донбасі масово затримують місцевих бойовиків
      Олексій Чибісов
      В Украине начали ограничивать использование одноразовых пакетов: чем заменить
      сегодня , 18:05 В Украине начали ограничивать использование одноразовых пакетов: чем заменить
      Євгенія Мазур
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук