Дела Луценко: топ-5 поводов для отставки генпрокурора

Юрий Луценко заявил о готовности подать в отставку с должности Генерального прокурора Украины. Акцентировал, что не держится за кресло. Но назвать его эффективным чиновником трудно. А вот поводов, по которым уже стоило подавать в отставку уже несколько раз – таки насобралось.

После Революции Достоинства, побега Януковича и его "семьи" – Луценко досталось значительное поле работы, на котором можно было себя проявить. Впрочем, генпрокурор больше пиарился, чем доводил дела до конца.

Поводом для сегодняшней готовности к отставке стала смерть в результате покушения активистки Екатерины Гандзюк: общественность давит на генпрокурору с требованием найти виновных в этом убийстве и других политически мотивированных убийствах и нападениях на активистов.

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Дело о расстрелах на Майдане

Самые серьезные обвинения из всех министров Азарова выдвинули главе МВД Виталию Захарченко. Его подозревают в расстреле активистов Майдана. ГПУ арестовала его имущество. В частности, и дома на оккупированной Донецкой области, и единственную в Украине золоторудную фабрику на Закарпатье. Но она продолжает работать.

Состояние расследования: Захарченко получил гражданство России и часто ездит в гости к боевикам ОРДЛО.

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Нефтяные вышки Бойко

Экс-министр топлива и энергетики Бойко подозревается в масштабной коррупционной афере. Дело о закупке его министерством нефтяных вышек по значительно завышенным ценам и длится до сих пор. Есть даже готовый текст подозрения, но нет самого экс-министра по делу.

"Господин Луценко не видит в деле вышек Бойко самого Бойко", – констатировал антикоррупционер Виталий Шабунин.

Между тем экс-министр Бойко возглавляет фракцию "Оппоблока" в Верховной Раде. И даже готовится к президентским выборам.

Налоговики Клименко

Обыски и задержания проходили громко: с вертолетами (на которых в Киев доставили подозреваемых) и телекамерами.

Правоохранители отчитались об арестованных в рамках производства миллионах наличных, золоте, старинных картинах, люксовых автомобилях, яхтах и загородных поместьях.

Год спустя в деле "налоговиков Клименко" состояние дел обстоит так: подозрения получили 50 человек, пока ни один из подозреваемых не находится под стражей, а местонахождение 20 фигурантов неизвестно.

До конца 2017 года Луценко обещал передать в суд дело Клименко. Но – не выполнил это обещание.

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Дело Онищенко

Экс-нардепа обвиняют в незаконном завладении более 1,6 миллиарда гривен вследствие махинаций в реализации природного газа через подконтрольные Онищенко предприятия. Продавали посредникам дешево, а на бирже – дорого. Разницу – в карман. "Укргазвыдобування" из-за это понесло почти миллиардные убытки.

В 2016 году Генпрокурор обратился с представлением в Верховную Раду о задержании и аресте олигарха и лидера фракции "Воля народа". Но все закончилось тем, что пока его "задерживали", Онищенко успел убежать. Расследование дела продолжается заочно.

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Дело Януковича

Может вот-вот стать успешным "кейсом" Луценко. А может и не стать.

Экс-президента обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины. Не последнюю роль он сыграл и в деле расстрела Майдана.

Слушание дела по госизмене Януковича началось в мае 2017 года Луценко обещал, что затягиваться дело не будет. По состоянию на октябрь 2018 года – в суде выступала сторона защиты. Последнее слово Януковича перед судом назначено на 19 ноября этого года.

Также генпрокурору с коллегами удалось вернуть конфискованные у окружения Виктора Януковича 1,1 миллиарда долларов в госбюджет. Даже соответствующий документ они показывали.



У Луценко много задержанных коррупционеров, но все – мелкие

В целом же по словам Луценко за время его работы в должности генпрокурора были задержаны на взятках более 9500 коррупционеров, а приговоры получили 1692 коррупционера. Но сам же генпрокурор и признал: среди этих приговоров – ни одной "большой рыбы". Среди других – тоже.

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