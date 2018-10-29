Топ громких дел времен Януковича, расследование которых не довели до конца

Изменил Конституцию и помог Януковичу захватить власть. Подольский райсуд продолжил рассматривать дело экс-министра юстиции Александра Лавриновича. На этот раз отправил обвинение готовить доказательства.

Таких дел против бывших должностных лиц правительства Азарова Генпрокуратура после Революции Майдана открыла много. Однако никаких приговоров чиновники преступной власти Януковича так и не получили, а некоторые производство закрыли – якобы за недостатком доказательств.

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Очередное заседание по делу министра юстиции времен Азарова. Александр Лавринович, по версии следствия, незаконно изменил Конституцию и помог Януковичу захватить власть. Сам Лавринович так не считает. Его адвокат жалуется на неточности в документах.

Судьи и прокуроры уверяют: старую версию Конституции экс-министр вернул в обход Верховной Рады – единственного органа, который может предлагать изменения в основной закон. Таким образом, в 2012 году Украина снова стала президентско-парламентской.

Мы говорим не просто об изменениях Конституции, а изменения в Конституцию, которые наделили избранную народом личность полномочиями, значительно большими, чем те, с которыми она избиралась,

– отметил прокурор ГПУ Алексей Донской.

Дело длится четвертый год. Лавринович даже отсидел в СИЗО две недели. Впоследствии его выпустили. Он в Украине и ходит на судебные заседания.



Александр Лавринович

Не сбежала и его преемница Елена Лукаш. Против экс-министра юстиции открыли производство, но после нескольких допросов дело развалилось. Теперь же Лукаш ведет программы с прокремлевской риторикой на скандальном телеканале NewsOne. Подобных производств против министров правительства времен Януковича немало. Однако дела до сих пор не дошли до суда, или уже закрыты несмотря на все собранные доказательства.

Вопрос не в доказательствах. Вопрос в нежелании теперешнего генпрокурора эти дела заканчивать,

– отметил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

У экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого нашли полсотни килограммов золота и 5 миллионов долларов наличными. Он сбежал в Израиль, получил паспорт и стал Натаном Розенбергом. Кроме того, добился снятия ареста с имущества. Свои доли компании "Укрнефтебурение" и оператора газовых месторождений "Голден Деррик" продал российскому миллиардеру Павлу Фуксу.



Эдуард Ставицкий

Бывший налоговик Александр Клименко, который организовал теневые схемы растаможки товаров и уклонения от уплаты налогов, тоже прячется, – но в Москве. И хочет домой.



Александр Клименко

Бизнес экс-министра экологии Николая Злочевского вообще процветает. Он стал 11-м самым богатым украинцем. С прошлого года он поднялся на три ступеньки и обогатился на 100 миллионов долларов. Купил крупнейшую частную нефтегазовую компанию страны – Burisma. И несколько газодобывающих компаний у бизнесмена и соратника президента-беглеца Юрия Иванющенко.



Николай Злочевский

Самые серьезные обвинения из всех министров Азарова выдвинули главе МВД Виталию Захарченко. Его подозревают в расстреле активистов Майдана. ГПУ арестовала его имущество. В частности, и дома на оккупированной Донетчине и единственную в Украине золоторудную фабрику на Закарпатье. Но она продолжает работать. Захарченко получил гражданство РФ и часто ездит в гости к боевикам ОРДЛО.



Виталий Захарченко

А есть и те, кому даже бежать не пришлось. Экс-министр энергетики Юрий Бойко возглавляет фракцию "Оппоблока" в Верховной Раде. И даже готовится к президентским выборам. Дело о закупке его министерством нефтяных вышек по завышенным ценам продолжается до сих пор. Есть даже готовый текст подозрения, но нет самого экс-министра в деле.

Господин Луценко не видит в деле вышек Бойко самого Бойко. Ну, шизофрения, простите. Просто им было выгодно часть дел продать, скорее всего, банально за деньги. А часть, как Бойко, не завершить по политическим мотивам. Ну нужен Порошенко Бойко во втором туре,

– добавил Шабунин.



Юрий Бойко

К выборам, предполагает эксперт, могут ускорить рассмотрение дел против менее одиозных соратников Януковича и Азарова, например, того же Лавриновича. Однако остальные экс-чиновники спокойно будут прятаться за границей. Ведь международные суды не могут судить людей, которые не являются подозреваемыми даже в собственных странах.