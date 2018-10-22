Присутствие Януковича на украинском суде: объяснение адвоката

Президент-беглец Виктор Янукович подтвердил, что он намерен выступить в суде, правда сделает это не лично, а в режиме видеоконференции.

Ранее адвокат Виктора Януковича Александр Горошинский заявил, политик намерен явиться в Оболонский райсуд Киева, где слушается дело о его госизмене, чтобы сказать последние слова.

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Впоследствии другой защитник экс-гаранта Александр Байдык заметил, что имеется в виду его присутствие в режиме видеоконференции.

"На приглашение "президента" Виктора Януковича прибыл к нему для проведения конфиденциальной встречи. "Президент" вновь подтвердил свое желание выступить в судебном процессе в Оболонском суде в режиме видеоконференции. Для соблюдения права на защиту он выразил желание, чтобы во время его участия в процессе рядом с ним находился один из его украинских адвокатов", – отметил юрист.

По его словам, во время встречи они также согласовали работу по сбору дополнительных доказательств защиты на ближайшие несколько дней и о повторной встрече в течение повторной недели.

Напомним, ранее адвокат Януковича Александр Горошинский заявлял, что в 2016 году его подзащитный не получил статус подозреваемого, потому что генеральный прокурор Юрий Луценко устно сообщил ему о подозрении в перерыве заседания Святошинского суда Киева по делу экс-сотрудников "Беркута", где Янукович выступал как свидетель.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича? После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.



​Кроме госизмены, экс-президента подозревают в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве во ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.