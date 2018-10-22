Янукович лично собрался в украинский суд: заявление адвоката

Подозреваемый в государственной измене экс-президент Украины Виктор Янукович лично придет в суд для последнего слова.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на адвоката экс-главы государства Александра Горошинского.

Посмотрим, буду ли я завтра на заседании (Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене Януковича, – ред.). Но да, он (Янукович) будет лично. Возможно, чуть позже,

– сказал защитник экс-президента Украины.

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Добавим, что Горошинский также представляет интересы 5 экс-бойцов "Беркута" в Святошинском суде Киева. В понедельник, 22 октября, адвокат присутствовал на назначенном на 11:30 заседании. Однако на слушания по делу Януковича, назначено на 9:00, Горошинский не прибыл.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?

После бегства в России во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014.



Кроме госизмены, экс-президента подозревают в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.