Топ гучних справ часів Януковича, розслідування яких не довели до кінця

Змінив Конституцію і допоміг Януковичу захопити владу. Подільський райсуд продовжив розглядати справу екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича. Цього разу відправив обвинувачення готувати докази.

Таких справ проти колишніх посадовців уряду Азарова Генпрокуратура після Революції Майдану відкрила багато. Однак жодних вироків посадовці злочинної влади Януковича так і не отримали, а деякі провадження закрили – нібито за браком доказів.

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Чергове засідання у справі міністра юстиції часів Азарова. Олександр Лавринович, за версією слідства, незаконно змінив Конституцію і допоміг Януковичу захопити владу. Сам Лавринович так не вважає. Його адвокат скаржиться на неточності в документах.

Судді і прокурори запевняють: стару версію Конституції екс-міністр повернув в обхід Верховної Ради – єдиного органу, який може пропонувати зміни до Основного закону. Таким чином у 2012 році Україна знову стала президентсько-парламентською.

Ми говоримо не просто про зміни Конституції, а зміни до Конституції, які наділили обрану народом особу повноваженнями, значно більшимим, ніж ті, з якими вона обиралася,

– наголосив прокурор ГПУ Олексій Донський.

Справа триває четвертий рік. Лавринович навіть відсидів у СІЗО два тижні. Згодом його випустили. Він в Україні і ходить на судові засідання.



Олександр Лавринович

Не втекла і його наступниця Олена Лукаш. Проти екс-міністра юстиції відкрили провадження, але після кількох допитів справа розвалилася. Тепер же Лукаш веде програми з прокремлівською риторикою на скандальному телеканалі NewsOne. Подібних проваджень проти міністрів уряду часів Януковича чимало. Однак справи або досі не дійшли до суду, або вже закриті попри усі зібрані докази.

Питання не в доказах. Питання в небажданні генпрокурора теперішнього ці справи закінчувати,

– зазначив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

В екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького знайшли півостні кілограмів золота і 5 мільйонів доларів готівкою. Він утік до Ізраїлю, отримав паспорт і став Натаном Розенбергом. Крім того, домігся зняття арешту з майна. Свої частки компаній "Укрнафтобуріння" і оператора газових родовищ "Голден Деррік" продав російському мільярдерові Павлу Фуксу.



Едуард Ставицький

Колишній податківець Олександр Клименко, який організував тіньові схеми розмитнення товарів і ухилення від сплати податків, теж ховається – але в Москві. І хоче додому.



Олександр Клименко

Бізнес екс-міністра екології Миколи Злочевського й узагалі процвітає. Він став 11-им найбагатшим українцем. З минулого року він піднявся на три сходинки і збагатився на 100 мільйонів доларів. Купив найбільшу приватну нафтогазову компанію країни – Burisma. І кілька газовидобувних компаній у бізнесмена і соратника президента-втікача Юрія Іванющенка.



Микола Злочевський

Найсерйозніші звинувачення з усіх міністрів Азарова висунули очільнику МВС Віталію Захарченку. Його підозрюють у розстрілі активістів Майдану. ГПУ арештувала його майно. Зокрема, і будинки на окупованій Донеччині і єдину в Україні золоторудну фабрику на Закарпатті. Але вона продовжує працювати. Захарченко отримав громадянство РФ і часто їздить у гості до бойовиків ОРДЛО.



Віталій Захарченко

А є й ті, кому навіть тікати не довелося. Екс-міністр енергетики Юрій Бойко очолює фракцію "Опоблоку" у Верховній Раді. І навіть готується до президентських виборів. Справа про закупівлю його міністерством нафтових вишок за завищеними цінами і досі триває. Є навіть готовий текст підозри, але немає самого екс-міністра у справі.

Пан Луценко не бачить у справі вишок Бойка самого Бойка. Ну, шизофренія, пробачте. Просто їм було вигідно частину справ продати, скоріш за все, банально за гроші. А частину, як Бойка, не завершити з політичних мотивів. Ну треба Порошенкові Бойко в другому турі,

– додав Шабунін.



Юрій Бойко

До виборів, припускає експерт, можуть пришвидшити розгляд справ проти менш одіозних соратників Януковича та Азарова, наприклад, того ж Лавриновича. Однак решта екс-посадовців спокійно ховатимуться за кордоном. Адже міжнародні суди не можуть судити людей, які не є підозрюваними навіть у власних країнах.