Справи Луценка: топ-5 приводів до відставки генпрокурора

Юрій Луценко заявив про готовність подати у відставку з посади Генерального прокурора України. Акцентував, що не тримається за крісло. Але назвати його ефективним посадовцем важко. А от приводів, через які вже варто було подавати у відставку вже кілька разів – таки назбиралося.

Після Революції Гідності, втечі Януковича і його "сім'ї" – Луценку дісталося значне поле роботи, на якому можна було себе проявити. Втім, генпрокурор більше піарився, ніж доводив справи до кінця.

Приводом для нинішьої готовності до відставки стала смерть внаслідок замаху активістки Катерини Гандзюк: громадськість тисне на генпрокурора з вимогою знайти винних у цьому вбивстві та інших політично вмотивованих вбивствах і нападах на активістів.

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Справа розстрілів Майдану

Найсерйозніші звинувачення з усіх міністрів Азарова висунули очільнику МВС Віталію Захарченку. Його підозрюють у розстрілі активістів Майдану. ГПУ арештувала його майно. Зокрема, і будинки на окупованій Донеччині, і єдину в Україні золоторудну фабрику на Закарпатті. Але вона продовжує працювати.

Стан розслідування: Захарченко отримав громадянство Росії і часто їздить у гості до бойовиків ОРДЛО.

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Нафтові вишки Бойка

Екс-міністр палива та енергетики Бойко підозрюється у масштабній корупційній афері. Справа про закупівлю його міністерством нафтових вишок за значно завищеними цінами і досі триває. Є навіть готовий текст підозри, але немає самого екс-міністра у справі.

"Пан Луценко не бачить у справі вишок Бойка самого Бойка", – констатував антикорупціонер Віталій Шабунін.

Тим часом екс-міністр Бойко очолює фракцію "Опоблоку" у Верховній Раді. І навіть готується до президентських виборів.

Податківці Клименка

Обшуки і затримання проходили голосно: з гвинтокрилами (на яких до Києва доставили підозрюваних) і телекамерами.

Правоохоронці відзвітували про арештовані в рамках провадження мільйони готівки, золото, старовинні картини, люксові авто, яхти та заміські маєтки.

Рік потому у справі "податківців Клименка" стан справ такий: підозри отримали 50 осіб, наразі жоден з підозрюваних не перебуває під вартою, а місцезнаходження 20 фігурантів невідомо.

До кінця 2017 Луценко обіцяв передати до суду справу Клименка. Але – не виконав цю обіцянку.

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Справа Онищенка

Екс-нардепа звинувачують у незаконному заволодінні понад 1,6 мільярдів гривень внаслідок махінацій у реалізації природного газу через підконтрольні Онищенку підприємства. Продавали посередникам дешево, а на біржі – дорого. Різницю – в кишеню. "Укргазвидобування" через це зазнало майже мільярдного збитку.

У 2016 Генпрокурор звернувся з поданням до Верховної Ради про затримання і арешт олігарха і лідера фракції "Воля народу". Але все закінчилось тим, що поки його "затримували", Онищенко встиг втекти. Розслідування справи триває заочно.

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Справа Януковича

Може ось-ось стати успішним "кейсом" Луценка. А може й не стати.

Екс-президента звинувачують у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність і суверенітет України. Не останню роль він зіграв і у справі розстрілу Майдану.

Слухання справи щодо держзради Януковича почалось у травні 2017. Луценко обіцяв, що затягуватись справа не буде. Станом на жовтень 2018 – в суді виступала сторона захисту. Останнє слово Януковича перед судом призначене на 19 листопада цього року.

Також генпрокурору з колегами вдалося повернути конфісковані в оточення Віктора Януковича 1,1 мільярда доларів до держбюджету. Навіть відповідний документ вони показували.



У Луценка багато затриманих корупціонерів, але всі – дрібні

У цілому ж за словами Луценка за час його роботи на посаді генпрокурора були затримані на хабарях більше 9 500 корупціонерів, а вироки отримали 1 692 корупціонери. Але сам же генпрокурор і визнав: серед цих вироків – жодної "великої риби". Серед інших – також.

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