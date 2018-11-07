Луценко передал Порошенко заявление об отставке
Генеральный прокурор Юрий Луценко подал президенту Петру Порошенко заявление об отставке с занимаемой должности.
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, пишет "Интерфакс-Украина".
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6 ноября во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Луценко заявил, что подаст в отставку.
После этого по просьбе первого вице-спикера Ирины Геращенко вопрос о возможности отставки Луценко с должности генерального прокурора поставили на рейтинговое голосование. "За" проголосовали 38 нардепов, 116 – "против".
Кто такой Юрий Луценко: смотрите видео
Источник: 24 канал
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