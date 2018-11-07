Луценко передав Порошенкові заяву про відставку
Генеральний прокурор Юрій Луценко подав президентові Петру Порошенку заяву про відставку із займаної посади.
Цю інформацію підтвердила речниця генпрокурора Лариса Сарган, пише "Інтерфакс-Україна".
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6 листопада під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, Луценко заявив, що подасть у відставку.
Після цього на прохання першого віце-спікера Ірини Геращенко питання про можливість відставки Луценка з посади генерального прокурора поставили на рейтингове голосування. "За" проголосували 38 нардепів, 116 – "проти".
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08:01 7 листВідставка Луценка потрібна лише самому Луценку
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Джерело: 24 Канал
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