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      Луценко передав Порошенкові заяву про відставку

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      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / Українське фото

      Генеральний прокурор Юрій Луценко подав президентові Петру Порошенку заяву про відставку із займаної посади.

      Цю інформацію підтвердила речниця генпрокурора Лариса Сарган, пише "Інтерфакс-Україна".

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      6 листопада під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, Луценко заявив, що подасть у відставку.

      Після цього на прохання першого віце-спікера Ірини Геращенко питання про можливість відставки Луценка з посади генерального прокурора поставили на рейтингове голосування. "За" проголосували 38 нардепів, 116 – "проти".

      Хто такий Юрій Луценко: дивіться відео

       
      Луценко подав у відставку з посади генпрокурора: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко ГПУ Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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