Луценко передав Порошенкові заяву про відставку

Генеральний прокурор Юрій Луценко подав президентові Петру Порошенку заяву про відставку із займаної посади.

Цю інформацію підтвердила речниця генпрокурора Лариса Сарган, пише "Інтерфакс-Україна".

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6 листопада під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, Луценко заявив, що подасть у відставку.

Після цього на прохання першого віце-спікера Ірини Геращенко питання про можливість відставки Луценка з посади генерального прокурора поставили на рейтингове голосування. "За" проголосували 38 нардепів, 116 – "проти".

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