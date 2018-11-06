Лещенко пояснив для чого Порошенку потрібна відставка Луценка

Відставка Луценка – це піар-дермарш. Попередній Генпрокурор Віктор Шокін, коли оголосив про відставку принаймі подав заяву і це хоча б підтверджувало його наміри.

Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав народний депутат Сергій Лещенко.

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За його словами, заява Луценка існувала лише в усній формі. Вона оголошена в Парламенті й адресована Президенту.

Через 15 хвилин все було проголосовано – це суперечить регламенту. І навіть якби ця відставка відбулася – це дало б підстави самому Луценку оскаржувати своє звільнення,

– заявив Лещенко.

Політик зазначив, що у голосуванні не було дотримано процедури – це був піар-сценарій.

Це театральний сценарій, з одного боку Луценко показує, що він начебто не тримається за посаду і суспільство має це оцінити. Хоча спосіб, як це розглядається показує абсолютно протилежне – він тримається за посаду і робить це так, щоб до жодних наслідків це не призвело,

– сказав Лещенко.

"З іншого боку, якщо ця заява існує, а вона буде підписана і зберігатиметься в Адміністрації Президента. Луценко все одно піде з посади, то коли його звільнять він скаже, що я ще давно писав заяву. Якщо Порошенка не виграє вибори і почнеться протистояння, Луценку оголосять підозру, що силовий блок використовується для потреб Порошенка. Тоді він зможе легко сказати, що не причетний до цього", – наголосив політик.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть заяву про відставку 6 листопада. Про це він сказав під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Він також наголосив, що не розуміє, для чого створювати тимчасову слідчу комісію, до оголошення результатів слідства. І назвав це "боротьбою за владу".



Урядова коаліція не планує підтримувати відставку генерального прокурора України Юрія Луценка, незважаючи на його заяву. Про це у вівторок заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко в парламенті.