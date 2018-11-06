Лещенко объяснил для чего Порошенко нужна отставка Луценко

Отставка Луценко – это пиар-дермарш. Предыдущий Генпрокурор Виктор Шокин, когда объявил об отставке, по крайней мере подал заявление, и это хотя бы подтверждало его намерения.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал народный депутат Сергей Лещенко.

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По его словам, заявление Луценко существовало только в устной форме. Оно объявлено в Парламенте и адресовано Президенту.

Через 15 минут все было проголосовано – это противоречит регламенту. И даже если бы эта отставка состоялась – это дало бы основание самому Луценко обжаловать свое увольнение,

– заявил Лещенко.

Политик отметил, что в голосовании не были соблюдены процедуры – это был пиар-сценарий.

Это театральный сценарий, с одной стороны Луценко показывает, что он якобы не держится за должность, и общество должно это оценить. Хотя способ, как это рассматривается, показывает совершенно противоположное – он держится за должность и делает это так, чтобы ни к каким последствиям это не привело,

– сказал Лещенко.

"С другой стороны, если это заявление существует, а оно будет подписано и будет храниться в Администрации Президента. Луценко все равно уйдет с должности, то когда его уволят он скажет, что я еще давно писал заявление. Если Порошенко не выиграет выборы и начнется противостояние, Луценко объявят подозрение, что силовой блок используется для нужд Порошенко. Тогда он сможет легко сказать, что не причастен к этому", – подчеркнул политик.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке 6 ноября. Об этом он сказал во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Он также отметил, что не понимает, для чего создавать временную следственную комиссию до объявления результатов следствия. И назвал это "борьбой за власть".

Правительственная коалиция не намерена поддерживать отставку генерального прокурора Украины Юрия Луценко, несмотря на его заявление. Об этом во вторник заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в парламенте.