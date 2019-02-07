Бляяяяяяха: Ірина Луценко знову відзначилася у Раді – відео

Представник президента Ірина Луценко під час виступу у Верховній Раді переплутала матеріали доповідей. Вона бурхливо на це відреагувала і вилаялася з трибуни.

Луценко мала доповідати щодо перейменування Дніпропетровської області. Вона вийшла на трибуну і почала доповідь про спостерігачів від Росії і підготовку втручання у вибори президента.

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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій зупинив її і сказав, що вона доповідає не те.

Бляяяха! Вибачте, будь ласка. Зараз візьму матеріали. Вибачте, будь ласка,

– сказала Ірина Луценко.

Парубій закликав колег зрозуміти Луценко, бо "всі перебувають у стані високої напруженості, приймають важливі рішення, а пані Ірина має низку законопроектів до доповіді".

Ірина Луценко знову вийшла на трибуну і почала доповідь щодо законопроекту про перейменування Дніпропетровської області. До слова, сьогодні у пані Луценко день народження.

Дивіться відео як Ірина Луценко вилаялася з трибуни:

Це не єдиний курйозний випадок з Луценко у Верховній Раді. 5 жовтня 2017 року під час тисняви та штовханини на вечірньому засіданні Верховної Ради Ірина Луценко закликала колегу з БПП Олега Недаву винести позафракційного нардепа Юрія Левченка із Ради.

Олегу, винеси козла! Олегу! Недаво! Винеси козла! Винеси його нафіг!

– крикнула вона.

Крім того, 9 листопада 2018 року Ірина Луценко виштовхала вагітну журналістку 24 каналу через незручне питання щодо нецензурної лексики генпрокурора України.