Бляяяяяяха: Ирина Луценко снова отличилась в Раде – видео

Представитель президента Ирина Луценко во время выступления в Верховной Раде перепутала материалы докладов. Она бурно на это отреагировала и выругалась с трибуны.

Луценко должна была докладывать о переименовании Днепропетровской области. Она вышла на трибуну и начала доклад о наблюдателях от России и подготовку вмешательства в выборы президента.

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий остановил ее и сказал, что она докладывает не то.

Бляяяха! Извините пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините пожалуйста,

– сказала Ирина Луценко.

Парубий призвал коллег понять Луценко, поскольку "все находятся в состоянии высокой напряженности, принимают важные решения, а Ирина имеет ряд законопроектов в докладе".

Ирина Луценко снова вышла на трибуну и начала доклад по законопроекту о переименовании Днепропетровской области. К слову сегодня у госпожи Луценко день рождения.

Это не единственный курьезный случай с Луценко в Верховной Раде. 5 октября 2017 года во время давки и толкотни на вечернем заседании Верховной Рады Ирина Луценко призвала коллегу с БПП Олега Недаву вывести внефракционного нардепа Юрия Левченко из Рады.

Олег, вынеси козла! Олег! Недав! Вынеси козла! Вынеси его нафиг!

– крикнула она.

Кроме того, 9 ноября 2018 года Ирина Луценко вытолкала беременную журналистку 24 канала из-за неудобного вопроса о нецензурной лексике генпрокурора Украины.

Смотрите видео как Ирина Луценко выругалась с трибуны: