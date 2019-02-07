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      Бляяяяяяха: Ирина Луценко снова отличилась в Раде – видео

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      Блаха-муха и Ирина Луценко - видео как Ирина Луценко выругалась в Раде
      Ирина Луценко снова отличилась в Раде / Фото из открытых источников

      Представитель президента Ирина Луценко во время выступления в Верховной Раде перепутала материалы докладов. Она бурно на это отреагировала и выругалась с трибуны.

      Луценко должна была докладывать о переименовании Днепропетровской области. Она вышла на трибуну и начала доклад о наблюдателях от России и подготовку вмешательства в выборы президента.

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      Спикер Верховной Рады Андрей Парубий остановил ее и сказал, что она докладывает не то.

      Бляяяха! Извините пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините пожалуйста,
      – сказала Ирина Луценко.

      Парубий призвал коллег понять Луценко, поскольку "все находятся в состоянии высокой напряженности, принимают важные решения, а Ирина имеет ряд законопроектов в докладе".

      Ирина Луценко снова вышла на трибуну и начала доклад по законопроекту о переименовании Днепропетровской области. К слову сегодня у госпожи Луценко день рождения.

      Это не единственный курьезный случай с Луценко в Верховной Раде. 5 октября 2017 года во время давки и толкотни на вечернем заседании Верховной Рады Ирина Луценко призвала коллегу с БПП Олега Недаву вывести внефракционного нардепа Юрия Левченко из Рады.

      Олег, вынеси козла! Олег! Недав! Вынеси козла! Вынеси его нафиг!
      крикнула она.

      Кроме того, 9 ноября 2018 года Ирина Луценко вытолкала беременную журналистку 24 канала из-за неудобного вопроса о нецензурной лексике генпрокурора Украины.

      Смотрите видео как Ирина Луценко выругалась с трибуны:

       

       

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Курьезные новости Ирина Луценко
      Источник: 24 канал
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