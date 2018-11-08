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      Дружина Луценка прийшла на роботу в дорожезному взутті: фото

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      Ірини Луценко прийшла в раду в дорогих чоботах від Yves Saint Laurent
      Ірини Луценко прийшла в раду в дорогих чоботах від Yves Saint Laurent / ТСН

      Народна депутатка України, представниця президента у Верховній Раді та дружина генпрокурора Ірина Луценко прийшла до парламенту в дорогих червоних чоботах.

      Про це у Facebook повідомила журналістка Ганна Стешенко.

      Вона опублікувала фото з кулуарів парламенту, на яких зафіксована Ірина Луценко та її взуття. Журналістка зауважила, що політик прийшла на роботу в червоних чоботах відомого бренду Yves Saint Laurent.

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      Ці чоботи з колекції минулого року і в Україні такі можна придбати за 1399 євро.

      Авторка допису зауважила, що раніше Ірина Луценко обирала взуття іншого бренду – Louboutin.

       

      Теги: Новини України Новини політики Мода Ірина Луценко Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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