Дружина Луценка прийшла на роботу в дорожезному взутті: фото
Народна депутатка України, представниця президента у Верховній Раді та дружина генпрокурора Ірина Луценко прийшла до парламенту в дорогих червоних чоботах.
Про це у Facebook повідомила журналістка Ганна Стешенко.
Вона опублікувала фото з кулуарів парламенту, на яких зафіксована Ірина Луценко та її взуття. Журналістка зауважила, що політик прийшла на роботу в червоних чоботах відомого бренду Yves Saint Laurent.
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Ці чоботи з колекції минулого року і в Україні такі можна придбати за 1399 євро.
Авторка допису зауважила, що раніше Ірина Луценко обирала взуття іншого бренду – Louboutin.
Джерело: 24 канал
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