Дружина Луценка прийшла на роботу в дорожезному взутті: фото

Народна депутатка України, представниця президента у Верховній Раді та дружина генпрокурора Ірина Луценко прийшла до парламенту в дорогих червоних чоботах.

Про це у Facebook повідомила журналістка Ганна Стешенко.

Вона опублікувала фото з кулуарів парламенту, на яких зафіксована Ірина Луценко та її взуття. Журналістка зауважила, що політик прийшла на роботу в червоних чоботах відомого бренду Yves Saint Laurent.

Дивіться також: Український політолог у Москві похизувався відеоблогеру вартістю свого гардеробу: відео

Ці чоботи з колекції минулого року і в Україні такі можна придбати за 1399 євро.

Авторка допису зауважила, що раніше Ірина Луценко обирала взуття іншого бренду – Louboutin.